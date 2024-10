Shaila Gatta non cambia idea e continua a sostenere di non aver mai provato nulla che per Javier Martinez. Prima di rientrare nella casa del Grande Fratello, la ragazza ha rassicurato Lorenzo Spolverato sui sentimenti che prova per lui sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti, anche quando abbracciava Javier o dormiva con lui per cercare di convincersi che fosse l'uomo giusto.

Le ultime dichiarazioni al Gran Hermano

Il 28 ottobre è andato in onda un daytime del GF dedicato alle ultime ore che Lorenzo e Shaila hanno trascorso in Spagna, ai baci e alle parole che si sono scambiati prima di rientrare in Italia.

Lorenzo si è detto un po' spaventato per quello che potrebbe accadere quando torneranno a vivere con il gruppo, ma Shaila ha spiegato che il loro sentimento è così forte che nessuno potrà ostacolarlo.

"Javier è lì, lei lo rivedrà e si confronteranno. Io starò a guardare", ha affermato il concorrente nel confessionale del Gran Hermano.

"Ultimamente pensavo sempre a te, abbracciavo lui e avrei voluto abbracciare te", ha aggiunto Shaila per rassicurare il compagno sul loro rapporto.

Shaila è indifendibile. Per dare rassicurazioni al fidanzato tossico (con complessi di inferiorità) non c'è bisogno di trattare quello precedente come se fosse una nullità. Considerando soprattutto che Javier con lei si era comportato bene #GrandeFratello pic.twitter.com/6GCU8amU4U — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 28, 2024

"Dormivo con lui e istintivamente guardavo il tuo letto, mi veniva da fare così", ha detto ancora Shaila a Lorenzo.

Le critiche dei telespettatori

Non è la prima volta che Shaila minimizza il flirt con Javier usando parole che i fan del GF non hanno apprezzato, come quando ha detto che mentre baciava Javier pensava a Lorenzo perché il suo cuore ha sempre battuto per lui.

"Lei è indifendibile. Per dare rassicurazioni al fidanzato non c'è bisogno di trattare quello precedente come una nullità", "Entrambi hanno usato altre persone per farsi dispetti, ma Helena e Javier se ne sono accorti", "Che Shaila guardasse sempre Lorenzo l'avevano notato anche i muri", "Neanche gli autori di Beautiful scriverebbero una trama così", "Ha fatto tutto per farlo ingelosire", hanno commentato alcuni spettatori su X dopo aver ascoltato.

In arrivo una nuova concorrente

Il 28 ottobre, Shaila e Lorenzo riabbracceranno i loro compagni d'avventura e racconteranno loro cosa è accaduto in Spagna questa settimana.

Javier e Helena avranno modo di vedere le immagini delle effusioni che i due si sono scambiati nella casa del Gran Hermano nei giorni scorsi.

Il cast del GF, inoltre, accoglierà una nuova concorrente: Federica Petagna entrerà nella casa a poche settimane dalla fine della sua esperienza a Temptation Island, con l'ormai ex fidanzato Alfonso.

La ragazza è la prima new entry da quando è cominciata quest'edizione del reality, ma gli ingressi non dovrebbero finire qui.