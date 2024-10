Al Grande Fratello è tempo di giocare a carte scoperte e Tommaso Franchi ha deciso si fare chiarezza sul rapporto speciale che ha instaurato con Maria Vittoria Minghetti: "Non è una persona con cui starei fuori". In sauna con Shaila Gatta, il concorrente toscano ha ammesso di sentirsi bene in compagnia di Maria Vittoria aggiungendo però che lontano dai riflettori non l'avrebbe mai corteggiata.

Tommaso chiude ad una possibile relazione con Maria Vittoria: 'Con lei non mi ci vedo'

In un momento di relax all'interno della sauna del GF, Tommaso ha detto a Shaila cosa pensa del rapporto instaurato con Maria Vittoria: "Con lei non mi ci vedo, non è una persona con cui starei fuori".

Incalzato dall'ex velina di Striscia la Notizia, Tommaso ha precisato di trovarsi bene in compagnia della 31enne ma solamente per quito vivere all'interno del reality show. In Maria Vittoria ha trovato un'ottima spalla con cui trascorrere le giornate in serenità ma non qualcuno che avrebbe mai corteggiato fuori dalla casa: "Io resto in silenzio, sto zitto e ascolto".

La reazione di Shaila Gatta

In principio Shaila Gatta è apparsa spiazzata dalla confidenza del coinquilino, ma dopo ha consigliato al compagno di gioco di continuare a mantenere il rapporto di amicizia con Minghetti: "È bello il legame che avete instaurato, non bisogna per forza intraprendere una relazione per stare bene insieme".

La ballerina ha infine spronato Tommaso ad aprirsi un po' di più con tutti i suoi compagni d'avventura in modo da vivere al meglio l'esperienza al GF.

Il percorso di Minghetti

Maria Vittoria Minghetti è una concorrente molto chiacchierata all'interno del GF: fin dal suo ingresso nella casa la 31enne si è avvicinata a Tommaso, ma da parte sua non ha mai dichiarato di nutrire un particolare interesse.

Il medico ha spiegato di essersi legata a Franchi semplicemente perché appena arrivata in casa lui l'ha subito messa a suo agio offrendole un bicchiere d'acqua. La chiave di tutto è stata la gentilezza dunque, nulla di più. La gieffina ha legato molto anche con Jessica Morlacchi e Ilaria Clemente anche se quest'ultima nelle ultime ore ha abbandonato il programma perché ha scoperto di essere in dolce attesa.

Durante le nomination della sesta puntata, Maria Vittoria è finita nuovamente al televoto poiché la maggior parte degli inquilini pensa che non sia una persona spontanea e che abbia un carattere ambiguo.