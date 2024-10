Nella puntata della soap tv Endless Love in onda mercoledì 9 ottobre 2024 Hakan cambierà idea sul matrimonio di Zeynep e si presenterà a casa della famiglia Soydere dove Fehime avrà organizzato una cena per il fidanzamento della figlia con il commissario [VIDEO]. Emir intanto scoprirà che è stato Kemal a smascherare Asu e non perderà occasione per mettere in guardia la sorella: Soydere l'ha sposata solo per entrare in possesso delle sue quote azionarie.

Hakan si presenta alla cena di fidanzamento a casa di Zeynep

La trama del 9 ottobre riprenderà dal momento in cui Asu si troverà a dover far fronte all'ira di Fehime che non le perdonerà il fatto di aver mentito per tutti questi anni sulla sua identità.

La madre di Kemal si troverà poi a organizzare una cena in famiglia, per annunciare il fidanzamento di Zeynep con Hakan. La ragazza cercherà di dissuadere la madre, visto che il commissario si sarà rifiutato di sposarla. Fehime però non vorrà sentire ragioni ma fortunatamente Hakan si presenterà alla cena con in mano un mazzo di fiori. Questo farà capire a Zeynep che lui ha cambiato idea e che è pronto a sposarla, e a dare il via alla messinscena per far sì che Huseyin non venga a sapere della sua tresca con Emir. La serata sarà imbarazzante, anche perché Kemal non perderà occasione per stuzzicare il poliziotto, convinto che non sia sincero e che abbia secondi fini.

Emir scopre che è stato Kemal a smascherare Asu

Emir invece, riuscirà a dimostrare ad Asu che è stato Kemal a smascherarla pubblicamente. Kozcuoğlu infatti, scoprirà che il suo rivale ha ricevuto per fax il certificato di nascita di Asu facendolo poi avere ai mass media. A questo punto, Emir farà aprire gli occhi alla sorella dicendole che Kemal l'ha sposata solo per entrare in possesso delle sue quote azionarie.

Nelle puntate successive, Asu chiederà al fratello di allearsi con lei contro Kemal, mentre a casa Soydere la cena si trasformerà in un incubo per Zeynep. La madre non riuscirà più a mentire è dirà al marito e al resto della famiglia che Zeynep ha una relazione clandestina con Emir. Questa rivelazione porterà Huseyin a cacciare di casa la figlia che rimarrà dunque sola e senza un tetto.

Endless Love in onda in prime time al giovedì

Le vicende di Nihan e Kemal continueranno a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato a patire dalle ore 14:10. Per quanto riguarda invece l'appuntamento in prime time, questo subirà una variazione a partire dal 10 ottobre, spostandosi dal venerdì al giovedì.

La dizi turca prenderà quindi il posto del Grande Fratello che, fino a data da destinarsi, andrà in onda solo nella prima serata del lunedì.