Asu saboterà l'auto di Nihan con lo scopo di ucciderla nelle puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) dal 14 al 19 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Kemal scoprirà di essere il padre di Deniz e proverà a scappare con Nihan. Quest'ultima, però, durante la guida si renderà conto che i freni non rispondono ai comandi e andrà a sbattere contro un albero. Le condizioni della donna saranno molto gravi e sarà ricoverata in ospedale.

La scoperta di Kemal e l'emozione di essere padre

Sarà una settimana molto importante per Kemal che dopo aver effettuato i test del Dna avrà la certezza di essere il padre di Deniz.

La prima reazione dell'uomo sarà furiosa nei confronti di Nihan, perché Kemal ignorerà che Emir ha finto di uccidere la bambina per ricattarla ancora una volta. Dopo le prime discussioni, Soydere capirà le ragioni della sua amata e lascerà spazio alla gioia di essere padre. Le intenzioni di Kemal saranno molto chiare sin da subito: lui e Nihan scapperanno da Emir e avranno una vita felice insieme alla loro bambina. La donna non sarà affatto d'accordo con la fretta di Kemal, perché avrà troppa paura della reazione di suo marito, ma Soydere insisterà. Kemal penserà che mettere Nihan davanti al fatto compiuto sia la soluzione giusta e quindi prenderà Deniz nella sua macchina, certo che la donna lo avrebbe seguito.

La situazione, però, prenderà una piega drammatica, perché Nihan andrà a sbattere contro un albero e le sue condizioni saranno molto serie.

La disperazione di Kemal

A provocare l'incidente di Nihan sarà Asu che si renderà conto del riavvicinamento di Kemal alla sua rivale. La sorella di Emir proverà a telefonare a suo marito e quando non riuscirà a rintracciarlo capirà che tra lui e Nihan è tutt'altro che finita.

La sete di vendetta di Asu sarà incontrollabile e questa volta la donna avrà intenzione di uccidere Nihan per liberarsi di lei una volta per tutte. Asu darà ai suoi uomini l'incarico di sabotare l'auto della sua rivale provocando in questo modo un grave incidente. Kemal sarà disperato per le condizioni di Nihan che appariranno sin da subito molto gravi e si darà la colpa di quanto è accaduto. "L'ho uccisa", dirà piangendo a Leyla ed Ayhan, arrivati sul posto per far visita a Nihan.

La donna sarà portata in ospedale e lotterà tra la vita e la morte.

La trappola di Emir per Nihan

Nelle scorse puntate Emir si è reso conto che Nihan stava nuovamente allontanandosi da lui e le ha teso una trappola spietata. Kozcuoğlu ha acceso il microfono del baby monitor accanto a Deniz e ha confidato alla bambina la sua intenzione di tenerla sempre con sé, anche se Nihan un giorno lo avesse lasciato. Il discorso di Emir ha spaventato la donna che ha provato subito a mettersi in contatto con Kemal, pronta a dirgli che è lui il padre di Deniz. Emir aveva già previsto la reazione di sua moglie e ha fatto hackerare il telefono di Soydere simulando con la sua voce un appuntamento a Nihan per l'indomani.

Quando la donna è andata all'incontro, ad aspettarla c'era Emir con la carrozzina di Deniz, pronto a buttarla nel vuoto. Da lontano, Nihan non si è accorta che la bambina era stata sostituita con una bambola e quando l'ha vista precipitare è impazzita dal dolore. Solo quando ha visto sua moglie in preda al panico, Emir ha rivelato che Deniz era in ottima salute nella sua auto. L'uomo ha usato tutto questo per avvertire Nihan ancora una volta: se parlerà conc Kemal, sua figlia morirà davvero.