Marcello scriverà un memoriale per rendere pubblica la truffa Hofer architettata da Umberto nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 di lunedì 4 e martedì 5 novembre. Le anticipazioni rivelano che Marta sarà delusa da suo padre per gli inganni del passato, ma sarà anche molto arrabbiata con Adelaide che non l'ha informata subito di quello che stava succedendo. Nel frattempo, Matteo volerà da Maria per parlarle del suo ruolo nella truffa Hofer, mentre Irene tenterà di avvicinarsi ad Alfredo.

Odile ignara della bufera a villa Guarnieri

Tutti I nodi verranno al pettine e la truffa Hofer architettata ai danni di Marcello molto tempo fa verrà finalmente scoperta.

Umberto si troverà in una posizione molto difficile e dovrà rivelare tutti i suoi errori del passato a Marta. Guarnieri spiegherà a sua figlia di aver truffato Marcello con la complicità di Matteo, costretto ad aiutarlo a causa dei suoi ricatti. Marta sarà molto delusa da suo padre, ma sarà furiosa anche con la zia Adelaide, colpevole di non averle subito raccontato le malefatte di suo padre. Umberto sarà molto preoccupato perché vedrà il suo legame con Marta sgretolarsi e avrà paura di non riuscire a recuperare il bel rapporto che aveva con sua figlia. Odile, ignara di quello che sta succedendo a villa Guarnieri, sarà entusiasta per aver vinto un premio alla Galleria Milano Moda e si preparerà ad annunciare la bella notizia.

I timori di Mario e la partenza di Matteo

Marcello preparerà la sua vendetta contro Guarnieri, componendo un memoriale pronto ad essere pubblicato. Barbieri avrà intenzione di screditare il commendatore agli occhi di tutti rivelando i suoi inganni. Marcello avrà intenzione di raccontare a Rosa e Salvatore del tradimento subito da parte di suo fratello, mentre Matteo temerà di aver perso Barbieri.

Per Portelli non sarà facile essere ottimista sul perdono di Marcello che ormai ha scoperto di essere stato ingannato per mesi. L'uomo avrà paura di non riuscire a ritrovare l'armonia di un tempo con suo fratello e deciderà di allontanarsi per un po' da Milano. Portelli volerà in Francia da Maria per raccontarle tutto quello che è successo.

Ci saranno novità anche per Irene che proverà a riavvicinarsi ad Alfredo organizzando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mario, invece, si accorgerà che la portinaia è un po' troppo curiosa nei confronti di Roberto e temerà che la loro storia d'amore possa essere scoperta.

Maria sarà ancora felice di sposarsi?

Come reagirà Maria alla confessione di Matteo? I due innamorati hanno già annunciato le nozze per la prossima primavera, ma non si esclude che tutto cambi all'improvviso. Matteo dovrà dire a Maria di aver ingannato Marcello e questo farà di lui un uomo disonesto. Maria accetterà ugualmente di sposare Matteo? C'è da dire che Portelli non ha agito di sua volontà, ma ha dovuto mentire a Marcello a causa dei ricatti di Umberto.

Quest'ultimo, infatti, ha approfittato della malattia della madre di Matteo per proporgli un'importante operazione in cambio della sua complicità. Maria potrebbe capire il suo futuro sposo, viste le circostanze difficili in cui stava vivendo ai tempi della truffa, ma certamente la prima reazione non sarà delle migliori.