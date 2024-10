Ancora menzogne e inganni sorprenderanno i telespettatori de La Promessa. Le anticipazioni spagnole rivelano infatti che nel corso dei prossimi episodi in onda su Rete 4 Ignacio, il conte di Ayala, si avvicinerà a Margarita de Lujan con un fine tutt'altro che romantico. In realtà, l'uomo vorrà vendicarsi di Cruz per la morte del figlio Feliciano e per farlo userà la cognata della marchesa per ottenere la sua quota de La Promessa. Vediamo nel dettaglio il piano segreto del conte.

Anticipazioni La Promessa: Ignacio si avvicina a Margarita

Nei prossimi episodi de La Promessa il conte di Ayala sarà ospitato a palazzo dai marchesi de Lujan.

Durante il suo soggiorno riceverà l'invito ad un importante evento. Dopo aver riflettuto sul fatto che la cognata Margarita non ha più partecipato ad alcuna festa dal giorno della morte del marito Fernando, Alonso suggerirà a Ignacio di invitare al ricevimento proprio Margarita. Quest'ultima, a sorpresa, accetterà l'invito, scatenando le ire di Cruz e di Petra, a cui il conte si è riavvicinato sentimentalmente. L'evento mondano andrà come sperato e Margarita si renderà conto di stare bene in compagnia del nobile. Tuttavia, avrà dei dubbi su quest'ultimo e gli porrà una domanda: si sta avvicinando a lei perché prova un interesse oppure solo per indispettire Cruz? L'uomo sembrerà rispondere in modo sincero che prova piacere ad irritare la marchesa De Lujan che lo ha etichettato come un noioso scapolo.

Ayala vuole estorcere a Margarita la sua quota de La Promessa

Margarita, dopo aver sentito la risposta di Ignacio, accetterà di continuare a frequentarlo soprattutto per indispettire Cruz con la quale non è mai corso buon sangue. Nel frattempo, Petra metterà il conte con le spalle al muro. La donna, infatti, pretenderà una spiegazione per il comportamento dell'uomo.

Quest'ultimo le svelerà il vero motivo del suo avvicinamento a Margarita De Lujan. In realtà, Ayala avrà intenzione di far sì che la donna si innamori di lui per estorcerle il 25 per cento de La Promessa. Solo entrandone in possesso potrà mettere i bastoni tra le ruote a Cruz che ritiene responsabile della morte del figlio Feliciano.

Il conte chiederà a Petra di fidarsi di lui e le ribadirà che è soltanto lei l'unica donna che ama e con la quale vuole passare il resto dei suoi giorni. Il piano del nobile avrà successo?

Feliciano muore nell'attentato a Curro

Negli episodi precedenti de La Promessa Cruz organizza con Lorenzo l'omicidio di Curro [VIDEO] durante una battuta di caccia per far finta che si tratti di una morte accidentale. I due stringono un accordo con un killer perché spari al ragazzo. L'uomo prende la mira e colpisce non solo il giovane de La Mata, ma anche il cameriere Feliciano. Quest'ultimo, dopo un'iniziale miglioramento, muore tra le braccia della madre Petra che giura di vendicarsi di chiunque l'abbia privata del figlio.