Le anticipazioni di Tradimento annunciano brutte notizie per Umit. Nella puntata che andrà in onda domenica 13 aprile alle ore 14:20 su Canale 5, il fratello di Guzide verrà aggredito e finirà in ospedale. Nel frattempo, Tarik stringerà un accordo con Mualla per riavvicinare Oylum e Behram, ingannando Guzide. L'avvocato Yenersoy vedrà un filmato compromettente di Yesim e chiederà un ordine restrittivo per la donna, impedendole di avvicinarsi a Oyku.

Umit viene ricoverato in ospedale dopo un'aggressione

Sezai rivelerà a Guzide che Umit è andato a trovarlo, dichiarandosi pentito per aver ingannato sua sorella.

Mentre Guzide sarà troppo ferita per perdonare Umit, Sezai deciderà di contattare l'uomo per incontrarsi di persona, ma il suo cellulare risulterà spento. L'avvocato quindi si recherà nella pensione dove alloggia Umit, scoprendo che è stato aggredito ed è ricoverato in ospedale. Sezai scoprirà che Umit è finito in ospedale in seguito a un accoltellamento e informerà Guzide, che si precipiterà in terapia intensiva dal fratello. Il mattino seguente, Umit si sveglierà e i medici lo dichiareranno fuori pericolo.

Tarik inganna Guzide e si allea con Mualla

Nel frattempo, Tarik prenderà una decisione dopo aver visto alcune fotografie compromettenti di Yesim: chiederà un ordine restrittivo, impedendo alla sua compagna di avvicinarsi a Oyku.

Yesim quindi architetterà un piano per portare via Oyku dalla casa di Tarik, ma l'avvocato arriverà insieme alla polizia, facendo arrestare la donna.

Mualla, intanto, chiederà a Guzide di incontrarsi per vedere Oylum, poiché la ragazza sentirà la mancanza di sua madre. Parallelamente, Behram chiederà alla consorte di invitare Tarik a casa loro.

Quando Guzide arriverà a casa di sua figlia, scoprirà di essere stata ingannata non solo da Mualla, ma anche da Tarik, che si è alleato con la consuocera per favorire il riavvicinamento fra i due neo sposi. Nascerà quindi un diverbio fra i membri delle due famiglie. In seguito, Mualla se ne andrà via, mettendo in guardia suo figlio: dovrà tenere lontane Guzide e Oylum per non rischiare di perdere sua moglie e il futuro nascituro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tarik ha chiesto perdono a Guzide

Nelle precedenti puntate, i coniugi Yenersoy sono andati in tribunale per divorziare, ma poco prima della sentenza, Tarik ha cambiato idea, chiedendo a sua moglie Guzide di perdonarlo. Tuttavia quest'ultima non ne ha voluto sapere.

Sono proseguite inoltre le vicende sentimentali di Oylum, costretta a non poter tornare insieme a Tolga a causa del ricatto di Behram: se fosse tornata sui suoi passi, avrebbe ucciso il suo ex compagno. Oylum ha anche provato ad abortire quando ha scoperto di aspettare un figlio di Behram, ma non ha potuto farlo per salvare la vita a Tolga. La ragazza quindi è stata costretta a stare insieme all'albergatore, senza rivelare alla sua famiglia di essere incinta. Il colpo di scena è arrivato per gli Yenersoy quando Mualla si è presentata a casa loro per il fidanzamento di Oylum e Behram, informando i presenti della gravidanza.