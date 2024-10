Zeynep scoprirà di essere incinta di Emir, ma poco dopo lui andrà a trovarla per dirle addio nella puntata di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) di sabato 2 novembre. Le anticipazioni rivelano che Zeynep implorerà Kozcuoğlu di amarlo, ma lui continuerà a umiliarla. Nel frattempo, Kemal e Nihan rintracceranno la casa di Anil, il medico che avrebbe modificato la scena del delitto. Soydere costringerà la donna a dare un appuntamento al mandante dell'operazione.

L'addio di Emir e il dolore di Zeynep

Zeynep inizierà il suo nuovo lavoro al bar, ma durante la giornata avrà un malore.

La ragazza rientrerà prima a casa e con un test di gravidanza scoprirà di essere incinta di Emir. Per Zeynep non sarà facile accettare la nuova realtà proprio quando credeva di aver cambiato vita e si metterà a letto a riflettere. Hakan sarà preoccupato, ma la donna gli dirà che ha solo mal di testa e ha bisogno di dormire. Il poliziotto uscirà, ma poco dopo arriverà Emir a peggiorare la giornata di Zeynep.

Kozcuoğlu, infatti, dirà alla sorella di Kemal che è lì per dirle addio: "Sarai in grado di staccarti da me?", dirà l'uomo a Zeynep che gli dirà che l'unica cosa che desidera è un po' del suo amore. Ancora una volta la ragazza si ritroverà ad implorare Emir per un sentimento che non ha mai provato per lei e questa volta sarà tutto più difficile visto che ha in grembo il suo bambino.

Di fronte all'insistenza di Zeynep, Emir non potrà fare altro che cercare un contatto fisico con lei, ma dopo un momento di passione la lascerà come aveva deciso. Zeynep, umiliata e delusa, non avrà il coraggio di dire a Emir che è incinta. Kozcuoğlu andrà via e lascerà intendere alla ragazza che l'avrebbe usata come capro espiatorio per l'omicidio di Ozan.

Nihan e Kemal sulle tracce di Anil

Nihan e Kemal, intanto, proseguiranno le lor indagini e in loro si riaccenderà una speranza: Zehir troverà il medico forense che probabilmente ha alterato la scena del delitto. I due innamorati si recheranno alla casa indicata dal loro complice, ma ad aprire loro la porta sarà una donna che li informerà della partenza del signor Anil, il medico che cercano.

Kemal e Nihan andranno via, ma parlando con il portiere capiranno di essere stati ingannati: il dottor Anil era la donna che li ha accolti. A quel punto i due decideranno di introdursi in casa della donna e aspettare il suo rientro, per metterla con le spalle al muro. Quando Anil tornerà a casa, Kemal la costringerà a contattare il suo mandante e chiedergli un appuntamento.

Il prezioso aiuto di Zehra ha cambiato il destino di Kemal

Nelle puntate precedenti, Kemal ha passato dei giorni molto difficili in prigione dopo aver rapito la piccola Deniz. A provocarlo è arrivato anche Emir, il quale con una registrazione gli ha dimostrato che la bambina lo chiama papà. Kemal stava per perdere ogni speranza, ma a tendergli la mano è arrivata inaspettatamente Zehra.

Quest'ultima, decisa a riguadagnare la stima e la fiducia di Soydere, si è proposta come suo avvocato, illustrandogli una strategia ben precisa per tornare in libertà. La donna ha spiegato a Kemal che iniziando una causa per la paternità avrebbe avuto l'opportunità di uscire e di combattere legalmente per l'affidamento della piccola Deniz. Zehra ha assicurato a Kemal che nessuno avrebbe saputo nulla delle loro mosse fino alla decisione del giudice.