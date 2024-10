Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 ottobre alle 14:10 su Canale 5. Asu implorerà Tufan di non rivelare a Emir il suo coinvolgimento nell’incidente di Nihan. Nel frattempo, Sezine verrà trasferita in terapia intensiva. Ci sarà anche spazio per le vicende di Kemal, che desidererà visitare la sua ex fidanzata in ospedale con l’aiuto di Zehir e Vildan.

Asu ha paura che Emir possa scoprire quello che ha fatto a Nihan

Asu avrà paura della furia di Emir. Kozcuoglu, infatti, inizierà a indagare su quanto successo recentemente a sua moglie, poiché qualcuno avrà manomesso l’automobile di Nihan.

Asu riterrà plausibile che suo fratello possa scoprirla e sarà disperata per le possibili conseguenze se la verità venisse alla luce. Pertanto, supplicherà Tufan di non dire nulla a Emir. Nel frattempo, Nihan continuerà a essere ricoverata in ospedale, ma ci sarà una buona notizia: supererà l’intervento chirurgico. Mentre Sezin verrà portata in terapia intensiva, Kemal proverà inutilmente ad andarla a trovare.

Vildan e Zehir aiutano Kemal a fare visita a Nihan

Kemal non riuscirà a entrare nell'ospedale in cui la sua amata sarà ricoverata, poiché avvicinarsi a lei comporterebbe troppi rischi, dato il continuo controllo di Emir Kozcuoglu e dei suoi uomini. Nonostante i problemi, Soydere farà di tutto per raggiungere Nihan e escogiterà un piano.

Anche questa volta Kemal si farà aiutare dal suo braccio destro Zehir. Nel frattempo, Nihan verrà spostata in reparto ed entrerà in gioco Vildan. Messe da parte le divergenze del passato, la signora Sezin accetterà di aiutare Kemal a vedere Nihan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Fehime è andata a trovare Zeynep

Nelle recenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Zeynep è andata a vivere in hotel dopo che suo padre Huseyin l’ha cacciata di casa.

Il signor Soydere, infatti, è venuto a conoscenza della relazione fra sua figlia ed Emir Kozcuoglu e si è infuriato. Una volta arrivata in albergo, Zeynep si è sentita male e Fehime è andata di nascosto a controllare le condizioni di salute di sua figlia. La signora Soydere, però, non ha consentito a Zeynep di tornare a casa sua, ma le ha raccomandato di prendersi cura di sé senza poter più contare sull’aiuto della sua famiglia.

Kemal, intanto, ha chiesto a Leyla di rubare il ciuccio di Deniz per fare l’esame del DNA. Mentre Kemal stava andando in clinica per analizzare la compatibilità fra lui e la bambina, Zehir si è accorto che qualcuno stava seguendo Soydere. Kemal, quindi, ha dovuto cambiare i suoi piani.