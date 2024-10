"Quella falsa manipolatrice!": con queste parole Cruz reagirà alla confessione di Abel che rivelerà la finta gravidanza di Jimena nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che il medico convocherà Manuel, Alonso e Cruz e senza mezzi termini dirà tutta la verità: "Ho commesso un grande errore con il mio silenzio, la gravidanza di Jimena era finta". Anche se Abel si mostrerà profondamente pentito, non otterrà nessuna comprensione da parte dei marchesi né da Manuel che resterà in silenzio, sconvolto da quello che ha ascoltato.

Jimena tenterà di uccidere Abel

Abel si renderà conto di non poter più mentire a Manuel che ormai è diventato un amico importante per lui. Il medico percepirà la grande fiducia che la famiglia Lujan nutre per lui e per questo deciderà di essere onesto con tutti loro e dire la verità sulla gravidanza di Jimena. In un prima momento, Abel spronerà la donna a rivelare le sue bugie a suo marito e ai Lujan, ma lei prenderà tempo e alla fine tenterà anche di ucciderlo avvelenandolo con il tè. Abel accetterà di sedersi con Jimena, ma fingerà di avere un attacco di tosse quando sarà invitato da lei a bere, perché probabilmente si aspettava una mossa simile da parte sua. Subito dopo aver rischiato di morire avvelenato, Abel non concederà altro tempo a Jimena e convocherà di sua iniziativa tutta la famiglia Lujan annunciando di dover dire loro qualcosa di importante.

"Ho commesso un grande errore con il mio silenzio", esordirà Abel non sapendo da dove iniziare, ma i marchesi gli chiederanno di arrivare subito al sodo. "La gravidanza di Jimena era finta", dirà allora il medico, senza lasciare spazio ad alcun dubbio. I Lujan saranno scioccati e chiederanno ad Abel di ripetere quello che ha detto, perché non potranno credere alle sue parole.

"Era solo una farsa ordita da Jimena e da me", ammetterà Abel imbarazzato.

Abel deluderà tutta la famiglia Lujan

Cruz sarà allibita quando Abel spiegherà che Jimena ha ingannato tutti per mesi: "Quella falsa manipolatrice!", esclamerà riferendosi a Jimena. Alonso, invece, non risparmierà i suoi rimproveri ad Abel: "Come hai potuto prestarti a tutto questo?

Ti abbiamo accolto come un membro della famiglia". Il marchese, furioso, chiederà al medico di lasciarlo solo con Cruz e Manuel per riflettere su quanto hanno appreso. Cruz non sarà d'accordo con suo marito e sarà pronta a chiamare la polizia per denunciare immediatamente il medico. A quel punto Alonso farà ragionare sua moglie: sarà meglio non rendere pubblica la vicenda o finiranno tutti al centro di uno scandalo. Manuel non dirà neanche una parola e ascolterà scioccato la confessione di Abel, deluso soprattutto per l'amicizia che c'era tra lui e il medico.

La pazzia di Jimena e l'allontanamento da La Promessa

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Jimena si trova ancora a casa dei suoi genitori per guarire da un esaurimento nervoso.

Gli ultimi giorni a La Promessa sono stati molto duri per la donna che ha dovuto sopportare l'indifferenza di Manuel e la sua pazzia si è accentuata. Jimena ha dato fuoco al palazzo rischiando di far morire Catalina e per questo la famiglia ha ritenuto opportuno un periodo a casa dei duchi. Manuel e Jana si sono avvicinati molto, anche se tra loro non sono mancate le incomprensioni. La cameriera non ha mandato giù il fatto che Manuel sia partito per andare a trovare sua moglie senza salutarla, ma adesso hanno ritrovato l'armonia.