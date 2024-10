Il conte Ayala chiederà a Cruz di avere Petra come assistente personale nella puntata de La Promessa di lunedì 4 novembre. Le anticipazioni rivelano che la marchesa chiederà a Petra di tenerla informata sulla corrispondenza del suo amico. Cruz non immaginerà che la richiesta di Ayala sia tutt'altro che un'offerta di lavoro. L'uomo, infatti, vuole soltanto stare da solo con Petra senza destare sospetti. Nel frattempo, Jana inizierà il suo lavoro da sguattera e a nulla servirà l'intervento di Curro e Manuel che chiederanno a Cruz di essere clemente con lei.

Manuel e Curro contrari alla punizione di Jana

Jana pagherà con una dura punizione il suo allontanamento da La Promessa. Per volere dei marchesi, infatti, la cameriera sarà retrocessa a sguattera e dovrà svolgere i lavori più umili e pesanti per la tenuta. Quando Manuel verrà a sapere che non è più Jana ad occuparsi di Curro, tenterà con suo cugino di far cambiare idea a Cruz ma non servirà a nulla. La marchesa non prenderà affatto in considerazione la richiesta di Manuel e sarà irremovibile sulla punizione per Jana. Dopo aver discusso con Curro e suo figlio, Cruz andrà a sfogarsi con Petra, dicendole quanto è appena accaduto. La cameriera personale di Cruz appoggerà la marchesa che le darà un nuovo incarico che la sorprenderà molto.

La padrona di casa spiegherà a Petra che il conte Ignacio Ayala ha chiesto lei come segretaria personale. "Dovrai occuparti della corrispondenza e di qualche comunicazione telefonica", dirà Cruz a Petra che però non sembrerà entusiasta di questa nuova mansione. La cameriera non si sentirà all'altezza di un compito così importante, ma la marchesa insisterà: "Sei la persona giusta".

Cruz chiederà a Petra di spiare la corrispondenza del conte

Cruz affiderà a Petra l'incarico di fare da assistente al suo amico Ignacio tessendo le sue lodi e dicendole che non c'è una persona più affidabile di lei. Successivamente, Cruz chiederà a Petra di passarle le informazioni più importanti che riguardano il conte Ayala.

La marchesa vorrà essere al corrente della corrispondenza del suo amico e Petra le prometterà tutta la sua collaborazione. Cruz continuerà ad ignorare il vero legame che unisce il conte a Petra e non sospetterà minimamente che la richiesta del suo amico abbia uno scopo ben preciso. Il conte Ignacio, infatti, chiederà a Cruz di avere Petra come assistente solo per passare del tempo da solo con lei senza destare sospetti.

Il legame profondo che unisce Petra ad Ignacio

Il conte Ignacio di Ayala soggiorna a La Promessa come ospite di Cruz, sua amica di vecchia data. La presenza del conte si è rivelata sin dai suoi primi giorni al palazzo fastidiosa per molti degli abitanti, a partire da Alonso. Il marchese ha fatto presente più volte a sua moglie di non sopportare l'insolenza di Ignacio, sempre pronto a giudicare tutta la sua famiglia con i suoi commenti sarcastici.

Cruz, tuttavia, ha chiesto a suo marito di essere paziente perché la sua amicizia con Ayala è molto importante per lei. Il conte, in realtà, in passato ha avuto una storia d'amore con Petra ed è il padre di Feliciano. L'uomo è arrivato a La Promessa per rivedere Petra e condividere con lei il dolore della perdita del loro figlio. Al momento nessuno conosce il segreto del conte e della cameriera