Nelle puntate dal 21 al 27 ottobre il conte Ignacio di Ayala farà il suo arrivo a La Promessa, facendo una sorpresa a Cruz, sua vecchia amica. Le anticipazioni rivelano che l'ospite sarà molto gradito dai marchesi, ma tra lui e Catalina ci sarà uno scontro a causa delle idee divergenti. Nel frattempo, Maria sarà furiosa perché a causa di una regola del palazzo non può sposare Salvador, ma dovrà aspettare prima le nozze di Catalina e Pelayo. Infine, Alonso metterà Curro in isolamento, deciso ad indagare sull'incidente alla battuta di caccia.

Nozze rimandate per Maria e Salvador

Tutto riprenderà il ritmo di sempre per i protagonisti de La Promessa che dopo la morte di Feliciano torneranno a pensare al matrimonio di Catalina e Pelayo. I due saranno al settimo cielo in vista del grande giorno, anche se Jeronimo non vedrà di buon occhio le nozze. L'uomo suggerirà al conte di aspettare ancora per sposarsi, perché non gli sembra il momento giusto visto che deve concentrarsi sugli affari. Il grande passo sarà anche tra gli obiettivi di Maria e Salvador che tuttavia incontreranno le difficoltà della loro classe sociale. Romulo spiegherà ai due fidanzati che per sposarsi dovranno necessariamente aspettare le nozze di Catalina e Pelayo e questo farà andare su tutte le furie Maria.

I due innamorati non si arrenderanno e andranno a parlare direttamente con i marchesi della loro situazione, contravvenendo alle regole. Pia rimprovererà Maria per la sua iniziativa, ma la cameriera non la ascolterà e sarà decisa ad affrontare la questione direttamente con Catalina.

L'antipatica tra Catalina e il nuovo ospite

I marchesi saranno sorpresi dalla visita del conte Ignacio di Ayala, un vecchio amico di Cruz che si troverà in zona. L'ospite porterà grande gioia ai nobili e ai più giovani, ma anche a Romulo che riceverà i complimenti per la sua professionalità. Molto presto, però, il conte mostrerà un lato di sé piuttosto intollerante e critico che farà storcere il naso ad Alonso.

Ayala avrà da ridire su Jana che da semplice cameriera pretende di essere un'infermiera. Le opinioni di Ayala faranno trasparire anche un certo maschilismo che farà infuriare Catalina che da sempre si batte per la parità tra uomo e donna. Nel frattempo, Alonso sarà sempre più deciso a scoprire cosa è accaduto alla battuta di caccia e deciderà di tenere Curro in isolamento nella sua stanza fino a quando non avrà trovato un responsabile. Il marchese, infatti, sarà sempre più convinto che non ci sia stato un incidente ma un vero e proprio agguato ai danni di suo nipote.

La morte di Feliciano ha fatto emergere i privilegi dei nobili

Nelle puntate precedenti è emersa sempre di più la forte disparita tra nobili e servitù al palazzo.

Feliciano, infatti, è morto a causa di un'infezione provocata da un intervento maldestro. Il medico che lo ha curato, non ha fatto caso alla sporcizia o all'anestesia per estrarre il proiettile e questo ha avuto conseguenze disastrose. A Curro è toccata una sorte decisamente diversa, con Abel che ha sterilizzato con cura tutta la stanza prima di procedere all'operazione e aver fatto arrivare l'etere da Puebla de tera. Le disparità continuano anche con i matrimoni tra i membri della servitù e Maria nelle prossime puntate darà prova della sua tenacia con uno sciopero che metterà in subbuglio il palazzo di Cruz.