Feliciano morirà tra le braccia di Petra dopo averle espresso il suo amore nella puntata de La Promessa di lunedì 14 ottobre. Le anticipazioni rivelano che, prima dell'ultimo respiro, il ragazzo farà commuovere la madre: "Avremmo dovuto abbracciarci di più". Nel frattempo, Lorenzo penserà di impedire il risveglio di Curro soffocandolo con un cuscino, ma fortunatamente non riuscirà a mettere in pratica il suo piano. Infine, Catalina farà a Pelayo la proposta di matrimonio.

Gli ultimi momenti di Feliciano

Arriverà un giorno molto triste a La Promessa: le condizioni di Feliciano saranno ormai senza speranza e Teresa e Petra vivranno un profondo dolore.

Il ragazzo continuerà ad essere forte, ma per lui non ci sarà nulla da fare se non salutare le due donne più importanti della sua vita. Dopo aver dato uno straziante addio a Teresa, Feliciano chiederà di restare da solo con Petra per esprimerle tutto il suo amore, nonostante il poco tempo vissuto insieme. "Avremmo dovuto abbracciarci di più", dirà Feliciano a sua madre che non riuscirà a sopportare la sofferenza di quel momento. Petra dirà a suo figlio che non è stata una buona madre e avrebbe potuto fare molto di più per lui, ma spiegherà di averlo pensato tutti i giorni della sua vita. Feliciano rassicurerà Petra e le dirà che non ha nulla di cui farsi perdonare: "Grazie mamma, ti voglio bene".

Queste parole saranno le ultime che Feliciano pronuncerà prima di spirare tra le sue braccia. In quel momento entrerà in stanza anche Teresa che capirà subito di aver perso per sempre l'amore della sua vita e si lascerà andare a un pianto disperato con Petra.

Le cattive intenzioni di Lorenzo

La situazione di Curro apparirà stabile dopo l'operazione, anche se il ragazzo non si sveglierà subito a causa dell'anestesia.

Cruz si renderà conto che, da un momento all'altro, suo nipote si riprenderà e Lorenzo penserà di soffocarlo con un cuscino. Fortunatamente, l'uomo non riuscirà nel suo intento e Curro si risveglierà ridando una speranza a tutti i suoi cari.

Jana sarà al settimo cielo per il risveglio di suo fratello, ma non potrà fare a meno di sentirsi in colpa per la morte di Feliciano.

La cameriera ripenserà a quando Teresa ha chiesto disperatamente aiuto ad Abel e a lei, ma erano troppo occupati ad accudire Curro. Infine, Catalina si lascerà andare all'emozione e, dopo il ritorno di Maria alla Promessa, farà la proposta di nozze a Pelayo.

La tragedia durante la battuta di caccia

Nelle scorse puntate, Curro e Feliciano sono stati raggiunti da due colpi di fucile durante la battuta di caccia. I due ragazzi sono stati portati al palazzo in gravi condizioni e Lorenzo ha scelto di far operare Curro senza ricoverarlo in ospedale.

Feliciano è sembrato il meno grave e di lui si è occupato il dottor Sandoval, che però ha eseguito l'intervento in condizioni di igiene molto precarie. Il ragazzo si è ripreso dopo pochi giorni, ma ha contratto un'infezione che lo ha fatto peggiorare improvvisamente.