Alonso si apre con Curro sulla relazione con Dolores: ''Ho tradito Cruz, avevo una doppia vita''. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che il marchese spiegherà a Curro di aver amato molto una donna che lavorava alla tenuta e che aveva una figlia. Alonso racconterà che la donna è rimasta incinta di lui ed è andata a vivere accanto alla tenuta. Il marchese ricorderà con sofferenza la tragedia che lo separò per sempre da Dolores: ''Lei e i suoi figli sono morti annegati".

Jana e Curro sempre più vicini alla verità

Curro e Jana si daranno da fare per scoprire qualcosa sul passato di Dolores e Alonso.

A farsi avanti per primo sarà il signorino che interrogherà il marchese sulla sua vita sentimentale. Alonso confiderà a Curro che prima di Cruz ha conosciuto una donna misteriosa che per lui è stata fondamentale e lo ha aiutato a superare la morte di Dona Carmen, a sua prima moglie. Jana sarà certa che la donna di cui parla Alonso sia Dolores e chiederà a Curro di continuare ad indagare con queste conversazioni. Il marchese si aprirà ogni giorno di più con il signorino e rivelerà Dolores è stata il suo grande amore e Jana chiederà di ascoltare di nascosto le loro conversazioni. Alonso si lascerà travolgere dall'emozione dei ricordi e confesserà a Curro di aver amato Dolores come nessun'altra donna.

"Non ho mai sentito un legame così sincero, neanche con Carmen", ammetterà. Il marchese. L'uomo racconterà che Dolores aveva una bellissima figlia, mentre suo marito era morto. "All'improvviso la nostra amicizia è diventata qualcosa di più", dirà Alonso, ''ho tradito Cruz e non ne sono orgoglioso, ma era più forte di noi".

Curro scoprirà il passato di Alonso

Alonso si aprirà completamente con Curro e dopo avergli confessato di aver tradito Cruz con Dolores spiegherà che la donna è rimasta incinta. "La portai in una casa vicino alla tenuta, facevo una doppia vita". dirà il marchese. All'improvviso il suo umore cambierà e Alonso racconterà a Curro di aver perso Dolores a causa di una tragedia: "Lei e i loro figli sono morti".

Il marchese dirà che non ha mai conosciuto i dettagli di questa morte, ma Dolores e i suoi figli erano andati a fare una passeggiata e non sono mai più tornati. "Sono scomparsi senza lasciare traccia", dirà Alonso che racconterà come andarono le ricerche. Secondo i ricordi del marchese, fu trovato solo un vestito della ragazzina vicino al fiume, quindi tutti pensarono che fosse scivolata in acqua. "Sono morti annegati, ma non abbiamo mai trovato i corpi", spiegherà Alonso, ancora addolorato per la grave perdita.

Il dolore per Feliciano e la rivelazione a Jana

Nelle puntate in onda in questi giorni a La Promessa c'è grande sofferenza tra i domestici per la morte di Feliciano. Petra si è separata a fatica dal corpo di suo figlio e non è facile per lei andare avanti.

Per il resto degli abitanti della tenuta, la vita sta riprendendo regolarmente e Alonso ha deciso di tenere Curro rinchiuso nella sua stanza finché non avrà trovato il colpevole dell'agguato. Jana trascorre molto tempo con suo fratello e il loro legame si è consolidato, tanto che Curro ha rivelato l'identità del suo vero padre: il marchese Alonso.