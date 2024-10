Jimena farà ritorno a La Promessa in una delle prossime puntate della soap Tv spagnola, cogliendodi sorpresa tutti quanti, compreso il marito Manuel che non appena la vedrà le dknsbdera che cosa vi faccia alla tenuta. Inizialmente la donna farà intendere di essere solo di passaggio ma ben presto si scoprirà che le sue intenzioni saranno altre, visto che vorrà tornare a vivere insieme al marito.

Jimena torna a La Promessa, Manuel basito: 'Che ci fai qui?'

A distanza di mesi dall'incendio che costò quasi la morte di Catalina, Jimena farà ritorno a La Promessa.

Tutto accadrà nel momento in cui Manuel starà confessando ad Abel di amare Jana. I due si troveranno nel salone della tenuta ed improvvisamente saranno interrotti dall'arrivo di Jimena. Manuel sarà pietrificato visto che non si aspettava di certo di rivedere la moglie che, da mesi, si trova a casa dei genitori per riprendersi mentalmente e fisicamente dopo aver appiccato l'incendio. Non appena la vedrà, il figlio di Alonso esclamerà: "Che ci fai qui?", mentre lei in tutta risposta lo abbraccerà dicendogli che le è mancato. Manuel resterà freddo e impassibile mentre poco dopo giungerà anche Alonso, anche lui sorpreso di vedere la nuora. Jimena dirà al marchese di essere solo di passaggio ed in effetti poco dopo se ne andrà via.

Jimena vuole restare a La Promessa vicino a Manuel

Non passerà però molto tempo prima che Jimena si ripresenti a La Promessa. La donna tornerà i fatti anche il giugno successivo e parlerà con Catalina chiedendole scusa per quanto accaduto mesi prima. Jimena dirà infatti alla cognata che quando appiccò l'incendio e tentò di ucciderla non era nel pieno delle sue facoltà mentali.

Catalina la perdonerà è nel mente Jimena deciderà di fermarsi per cena. Manuel sarà contrariato nel vederla seduta a tavola con il resto della famiglia e li sarà, ancor di più quando scoprirà che Cruz e Alonso le avranno dato il permesso di restare a La Promessa nella sua vecchia stanza. Lo scopo di Jimena sarà quello di restare accanto a Manuel, in quanto sino a prova contraria lei è ancora sua moglie.

Cruz comunque, la farà sorvegliare a vista da Pia, visto che avrà timore che la nuora possa di nuovo dare di matto.

La Promessa riesce ad ottenere uno share che oscilla tra il 4 e il 5%

La Promessa continua a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4 tutti i giorni nello slot orario che va dalle 19:35 alle 20:30 circa facendo da traino al programma '4 di sera' di Paolo Del Debbio. Guardando ai dati di ascolto del mese di ottobre, si può notare come la soap spagnola riesca ad ottenere anche in questa collocazione oraria non facile una media del 4,5% di share.