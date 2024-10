Cambio palinsesto per la soap My home my destiny 2 nella giornata di venerdì 1° novembre 2024. In occasione della festa di Ognissanti, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche e la fascia del daytime pomeridiano subirà un bel po' di cambiamenti.

A giovarne saranno gli appassionati della soap opera turca con protagonisti Zeynep e Mehdi, i quali potranno godere del vantaggio di assistere a una puntata speciale in tv, dato che verrà raddoppiata la durata complessiva, con messa in onda a partire dalle 16 in poi.

Cambio palinsesto My home my destiny: cosa succede l'1 novembre su Canale 5

La programmazione della rete Mediaset subirà delle variazioni nel corso della giornata del 1° novembre, con lo stop di Endless Love e delle trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi. Stando a quanto si apprende alle 14:10 ci sarà un film sentimentale del ciclo Inga Lindstrom, che terrà compagnia al pubblico fino alle 16 circa.

A seguire, poi, spazio a una nuova puntata speciale della soap My home my destiny 2, la quale non andrà in onda come si consueto per soli 20/25 minuti al giorno.

Raddoppia la durata della soap turca nel palinsesto di venerdì 1° novembre 2024

L'appuntamento con la soap che vede protagonisti Zeynep e Mehdi eccezionalmente per il pomeriggio del 1° novembre andrà in onda con durata raddoppiata, dato che la partenza è fissata alle 16 e la chiusura arriverà alle 16:55, quando poi la linea passerà a Myrta Merlino per una nuova puntata in diretta di Pomeriggio 5.

Gli appassionati della serie turca, quindi, potranno godere del vantaggio di assistere a una puntata extra-large in prima visione assoluta, che permetterà di dare una scossa importante alle trame di questa seconda serie. A partire da lunedì 4 novembre, invece, la programmazione tornerà a essere quella standard con episodi della durata di 20-25 minuti al giorni.

Ascolti in calo per la soap turca nel pomeriggio autunnale di Canale 5

Intanto, dopo il cambio palinsesto autunnale per la soap con il conseguente passaggio nella fascia oraria che va dalle 16:35 alle 17 circa, gli ascolti ne hanno risentito rispetto a quelli registrati in passato nel corso della stagione estiva. La media auditel, infatti, si è assestata su una soglia compresa tra 1,3 e 1,5 milioni di spettatori, con uno share che oscilla tra il 15 e il 17%.

Numeri discreti per la serie turca che, in precedenza, aveva raggiunto anche il muro del 20% su Canale 5 con le puntate intere della durata di un'ora. Dati in calo anche rispetto a quelli registrati nella passata stagione tv da La Promessa, attualmente in onda nel preserale di Rete 4, la quale riusciva a portarsi a casa uno share compreso tra il 18 e il 19%.