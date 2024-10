Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda a breve su Rete 4 rivelano che Eleni scoprirà di essere incinta di Julian, il suo nuovo fidanzato. Il ragazzo le farà la proposta di matrimonio che lei accetterà, spezzando di fatto il cuore di Leander. I due ex fidanzati sono ancora innamorati uno dell'altra ma la scoperta della gravidanza porterà Eleni a legarsi sempre più a Julian, sacrificando i suoi sentimenti per l'ex.

Eleni scopre di essere incinta di Julian

A breve su Rete 4 di vedrà che Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) cercherà di dimenticare Leander gettandosi tra le braccia di Julian Specht (Tim Borys), nuovo autista del Fürstenhof.

Con il tempo però, Eleni si renderà conto di amare ancora il suo ex e penserà di lasciare Julian, ma proprio in questo frangente la ragazza scoprirà di essere incinta. Sarà uno shock per la giovane Schwarzbach, che non aveva affatto pianificato una gravidanza. Eleni a questo punto deciderà di mettere da parte i suoi sentimenti per Leander e sceglierà di restare insieme a Julian per il bene del bambino.

Eleni accetta di sposare Julian spezzando il cuore a Leander

Mentre Eleni sarà ancora sconvolta dalla notizia della gravidanza, Julian invece sarà al settimo cielo all'idea di diventare padre e deciderà di fare la fatidica proposta di matrimonio alla sua compagna. Per il bene del nascituro, Eleni accetterà di sposarlo e questo spezzerà il cuore di Leander, che vedrà svanire le speranze di tornare insieme alla donna che ama.

Poi Eleni comincerà i preparativi per le nozze e tutto sembrerà filare liscio, sino a quando in tragico evento rimetterà di nuovo tutto in discussione. La ragazza infatti, scoprirà di avere una gravidanza extrauterina e verrà operata d'urgenza perdendo il bambino. Sarà un duro colpo per la figlia di Alexandra che si legherà ancor di più a Julian.

Eleni si convincerà sempre più che la cosa giusta da fare sia rimanere accanto a fidanzato mentre Leander non riuscirà a comprendere questa sua decisione.

Tempesta d'amore resta il programna più visto della mattina di Rete 4

Tempesta d'amore continua a essere uno dei programmi più visti della mattina di Rete 4, con uno share che si aggira intorno al 5% ogni puntata.

La soap Tv tedesca, supera in termini di ascolti, anche programmi del calibro di Mattino 4, il talk condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti in onda subito dopo Tempesta d'amore. Guardando ad esempio i dati Auditel del 9 ottobre, la serie ambientata al Furstenhof ha ottenuto il 5,7% di share, mentre Mattino 4 si è fermato al 4,3%. Le repliche di Terra amara invece si sono attestate al al 4,50%. Fa ancora peggio Love Is in the air con solo il 2,20% di share.