Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda su Rai 3 mercoledì 23 ottobre vedranno Manuel soffrire per suo padre Damiano, che è stato coinvolto in una sparatoria. Irrequieto e con troppi pensieri per la testa che riguardano anche mamma Rosa e Don Antoine finirà con il ribellarsi alle provocazioni di Pasquale, reagendo in modo inaspettato. Diana invece avrà un incidente e Nunzio si allarmerà subito.

Manuel continua a far preoccupare Rosa

Non è un periodo facile per Manuel, tra la preoccupazione per suo padre e i pettegolezzi che girano sulla relazione tra mamma Rosa e Don Antoine.

Dopo la sparatoria che ha coinvolto Damiano - per fortuna senza che riportasse conseguenze - la sua inquietudine sarà sempre più forte.

Pasquale, che lo tormenta da tempo e non lo lascia in pace, lo provocherà per l'ennesima volta. Manuel però non starà a guardare e avrà una reazione inattesa. Rosa si troverà in difficoltà, non sapendo come gestore la sua rabbia.

Quale futuro per Manuel?

Ci si chiede come Rosa gestirà la situazione difficile che si è creata con Manuel, sempre più ribelle e insofferente. Don Antoine ha provato a far sì che si confidasse con lui, ma ha ottenuto l'effetto contrario: ''Non sei mio padre, io un padre già ce l'ho'' gli ha risposto stizzito Manuel, andandosene senza nemmeno salutarlo.

Le intenzioni di Don Antoine sono buone, ma Manuel vede in lui solo un pericolo per la già poca serenità della sua famiglia. Uno stato d'animo che potrebbe portarlo a un punto di non ritorno.

La scelta di Alberto e la paura di Nunzio nella puntata del 23 ottobre

Palladini questa volta se l'è vista davvero brutta e non ha più intenzione di vivere nel costante allarme.

Porterà così avanti la sua decisione di voltare pagina e lasciare Napoli. L'unico suo desiderio è quello di dimenticarsi di Torrente e anche della sofferenza nel non poter vedere ogni giorno Federico.

Alberto lascerà per sempre Palazzo Palladini? L'addio di un personaggio così importante per le trame di Un posto al sole ci sembra improbabile, quasi impossibile.

Forse, l'avvocato ha solo bisogno di un periodo di pausa nel quale riflettere sulla propria vita e anche sugli errori - non pochi - commessi. E chissà che presto torni cambiato e con la voglia di ricominciare per davvero nel posto che ama e che lo anche reso felice.

Spazio anche a Diana, che avrà un piccolo incidente durante la riabilitazione. Nunzio si allarmerà subito, temendo che possano esserci conseguenze importanti, ma così non sarà. Manuela invece dovrà fare i conti con l'esito non positivo di un esame universitario, rendendosi conto che è molto difficile conciliare lavoro e studio.