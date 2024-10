Rosa e Don Antoine nei guai nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 il 17 e il 18 ottobre. La loro amicizia - sempre più forte e profonda - sarà oggetto di pettegolezzi e a farne le spese sarà il piccolo Manuel. Nei due episodi Upas che chiudono la settimana, Mariella si renderà conto di essere stata manipolata da Guido, l'uomo che aveva idealizzato e che ora si sta comportando nel peggiore dei modi. E poi ancora, troveremo Viola molto preoccupata per la situazione di Damiano, che sta rischiando tutto per catturare Torrente.

Rosa e Don Antoine accorciano le distanze

L'amicizia tra Rosa e Don Antoine sta facendo parlare da tempo il quartiere e le pettegole non risparmiano cattiverie. Certo è che Antoine è un prete anticonvenzionale e decisamente moderno, ma sempre nel rispetto di quello che è il suo ruolo. Rosa invece appare indecisa, lo considera davvero solo un semplice amico? Al di là delle supposizioni su quello che è il loro legame, è certo che finiranno nei guai per il loro avvicinamento. Ma non saranno gli unici a pagare questo prezzo: anche Manuel verrà coinvolto, suo malgrado. Non è la prima volta che il simpatico figlio di Rosa si trova in una situazione difficile nel quartiere in cui abita e sarà interessante capire come reagirà alle voci che circolano insistenti su sua madre.

Intanto, Costabile sta per andare al parco archeologico di Manuela ma Niko è pronto a intervenire. Questo gesto protettivo metterà in crisi Valeria, che inizierà a pensare che Niko sia ancora coinvolto emotivamente con la sua ex.

Brutta mossa di Guido, che coinvolge Cotugno per raggiungere il suo doppio obiettivo: non pagare l'affitto e andare da Claudia.

La sua vittima sarà Mariella.

Mariella cede al ricatto di Guido: puntata del 18 ottobre

Damiano è pronto a raggiungere il suo obiettivo e Viola teme che gli possa succedere qualcosa, memore della tragica mattinata nella quale è stata ferita insieme a Susanna oltre un anno fa. Intanto, Alberto è sempre più convinto che la soluzione migliore per lui sia quella di lasciare Napoli.

Manuel si comporterà in modo cinico e sprezzante nei confronti di Don Antoine, che riterrà il responsabile della cattiva reputazione che si è guadagnata sua madre. Cattive notizie per Mariella, che si appresta a capire quanto Guido sia stato subdolo. Ha ceduto alla sua richiesta ma, dopo aver parlato con Cotugno, capirà che è stata solo manipolata. Ancora una volta, il personaggio di Guido delude e non poco. Come se non bastasse arriva a coinvolgere anche Cotugno, spinto dall'ostinazione di vivere la sua vita da protagonista, non capendo che in realtà sta prendendo decisioni da quindicenne immaturo in cerca di ribellione.