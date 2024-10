Rossella resterà turbata da una carezza che le farà il primario subito dopo averle fatto un'importante proposta di lavoro, secondo le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 14 al 18 ottobre. Le trame rivelano che la ragazza sarà in imbarazzo per quanto successo. Intanto Nunzio sarà pronto a trasferirsi a casa di Diana, mentre Niko difenderà Manuela con Costabile. L'atteggiamento protettivo del giovane avvocato desterà la gelosia di Valeria, mentre Rosa e Antoine saranno vittime dei pettegolezzi.

Nunzio pronto alla convivenza con Diana

Nunzio si preparerà alla convivenza con Diana e questo porterà Samuel a entrare in crisi per la mancanza del suo amico. La decisione di Nunzio non lascerà indifferente neanche Rossella che, dopo essersi dichiarata a lui e aver ricevuto un due di picche, dovrà accettare il fatto di aver sbagliato ad aspettare troppo tempo per farlo. A consolare la dottoressa arriverà una bella novità sul lavoro: il dottor Fusco avrà per lei un'interessante proposta professionale, che la farà sentire stimata e apprezzata. Rossella sarà al settimo cielo per questa notizia, ma il suo entusiasmo sarà messo in discussione da una carezza che riceverà dal primario. Non potrà fare altro che ripensare a quel momento di imbarazzo e sarà molto turbata dall'accaduto.

Rossella proverà a capire se il gesto del suo superiore sia frutto di una sgradevole abitudine o se invece è lei che si sta lasciando suggestionare. Nel frattempo, Damiano sarà a un passo dall'incastrare Torrente grazie alla scoperta del ristorante in cui figura come socio occulto. Viola si renderà conto che il fidanzato è in serio pericolo, e vivrà momenti di forte ansia e apprensione.

La donna, inoltre, dovrà decidere se partire o meno per Barcellona.

La gelosia di Valeria

A casa Poggi ci saranno alcuni problemi per Niko, che sarà chiamato dalla scuola di Jimmy e dovrà affrontare suo figlio subito. L'avvocato farà fatica a trovare un punto di incontro con suo figlio, soprattutto perché dopo l'ultima discussione il ragazzino si chiuderà ancora di più.

Manuela si preparerà all'inaugurazione del parco archeologico e ci terrà tanto alla presenza di Jimmy. Niko convincerà suo figlio a essere presente, ma alla fine un arrivo a sorpresa rischierà di guastare la festa a tutti. Costabile cercherà un contatto con Manuela, ma Niko gli impedirà di rovinare il prezioso momento alla sua ex fidanzata. Il suo intervento scatenerà inevitabilmente la gelosia di Valeria, che vedrà con quanta enfasi Niko difenderà gli interessi di Manuela. L'amicizia tra don Antoine e Rosa finirà sulla bocca di tutti in quartiere e a farne le spese sarà il piccolo Manuel. Il bambino all'improvviso cambierà atteggiamento nei confronti del parroco e non sarà più felice di incontrarlo.

Cosa è successo tra Costabile e Manuela?

Costabile sembrava il fidanzato perfetto per Manuela. Pur non amandolo come Niko, aveva trovato in lui attenzioni e comprensione. La ragazza si fidava così tanto del nipote di Mariella, da lasciare nelle sue mani la gestione dei fondi ricevuti per realizzare il suo grande sogno: un parco archeologico per i più piccoli. Costabile si è rivelato molto diverso da quello che Manuela credeva, perché ha approfittato della situazione per appropriarsi dei fondi e usarli per pagare i suoi debiti. Quando la ragazza ha visto il suo sogno andare in fumo, ha lasciato Costabile senza voler ascoltare le sue giustificazioni. Il ragazzo ha spiegato di essersi trovato in una situazione difficile e con l'acqua alla gola a causa dei troppi debiti, e le aveva assicurato che le avrebbe restituito tutto. Manuel alla fine ha realizzato ugualmente il parco archeologico grazie a un prestito ricevuto da Filippo, ma è rimasta in lei la forte delusione per il comportamento di Costabile.