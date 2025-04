Oltan giurerà vendetta contro Behram nella puntata di Tradimento in onda venerdì 18 aprile: "Pagherà per aver attentato alla vita di Tolga".

Le anticipazioni rivelano che Oltan parlerà con il sicario assoldato da Behram e capirà che Oylum si è sposata solo per proteggere Tolga. L'imprenditore non rivelerà nulla al figlio, temendo una reazione impulsiva, ma sarà determinato a vendicarsi.

Oltan scoprirà che Behram voleva eliminare Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oltan noterà un proiettile nel muro di Tolga e sarà seriamente preoccupato.

Qualche giorno dopo, nel suo ufficio si presenterà l'uomo che ha sparato, spiegando di aver agito solo per lavoro. "Non ho nulla contro Tolga", dirà il sicario, spiegando che è stato Behram a ordinare di fare fuoco. L'uomo dirà a Oltan che c'è anche un video che prova tutto, ma, per ottenerlo, dovrà pagare. Il padre di Tolga non esiterà a consegnare il denaro richiesto in cambio del video. "Perché hai tradito Behram?", chiederà al sicario, che risponderà di aver scelto l'uomo più potente. Quando Oltan resterà da solo con il suo collaboratore, però, gli confiderà che Behram non è affatto meno potente di lui ed è un uomo senza scrupoli. La paura sarà chiara negli occhi di Oltan, che si renderà conto che mettersi contro la famiglia Dicleli non sarà una passeggiata: "Oylum ha sposato Behram per salvare mio figlio, ma Tolga non dovrà mai saperlo.

La paura di Oltan e la sete di vendetta

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 18 aprile, Oltan si renderà conto che Tolga sarebbe pronto ad affrontare Behram e a rischiare la sua vita per Oylum. L'imprenditore, per questo motivo, terrà Tolga all'oscuro di tutto quello che ha scoperto, ma non cancellerà il video. "Behram pagherà per aver attentato alla vita di Tolga", dirà al suo collaboratore.

Nel frattempo, Ozan sposerà Zelis senza dire nulla a Guzide e andrà a festeggiare al ristorante. Mentre gli sposi mangeranno con Zeynep e Mesut, scopriranno che Yesim è andata in televisione per screditare pubblicamente Tarik, raccontando del finto matrimonio.

Il rapimento in aeroporto

Nelle puntate precedenti, Behram ha rapito Oylum dall'aeroporto per costringerla a sposarlo.

Ha mostrato alla fidanzata una videochiamata con il sicario che teneva Tolga sotto tiro e gli ha ordinato di fare fuoco senza colpirlo, per convincere Oylum a sposarlo. Il proiettile ha colpito il muro della casa e Tolga non si è accorto di nulla, perché in quel momento indossava le cuffie e ascoltava la musica. La ragazza è stata costretta a seguire Behram, ma, poco prima del matrimonio, la sua infelicità ha fatto pena al futuro sposo. Behram ha lasciato libera Oylum da ogni ricatto e lei è andata via. Tuttavia, la ragazza ha cambiato idea poco dopo, quando ha scoperto che Tolga si era fidanzato con Selin. Oylum è tornata da Behram e ha accettato di sposarlo.