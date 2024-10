Rossella dichiarerà il suo amore a Nunzio nelle puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la ragazza rivelerà di volere solo Cammarota nella sua vita, ma lui dopo aver avuto un momento di passione con lei, la gelerà con la sua risposta. Nunzio, infatti, spiegherà a Rossella di averla aspettata troppo al lungo e che adesso per lui qualcosa è cambiato. Diana, invece, si farà avanti con una proposta di convivenza per Cammarota.

Un nuovo bacio per Nunzio e Rossella

Tra Nunzio e Rossella tutto sembrava finito, ma nelle prossime puntate ci sarà un importante riavvicinamento.

Rossella sarà a casa con il suo amico quando tra loro sarà inevitabile lasciarsi andare ad un bacio. I due saranno sul punto di andare oltre, facendosi trasportare dalla passione, ma l'arrivo di Silvia interromperà tutto. La signora Graziani capirà benissimo di essere rientrata in un momento inopportuno e correrà subito da Michele per parlare con lui della vicinanza tra Rossella e Nunzio. Nel frattempo, la giovane dottoressa si renderà conto che è arrivato il momento di chiarire con Cammarota e gli dirà finalmente cosa prova per lui. Rossella spiegherà di aver capito di volere Nunzio nella sua vita. Cammarota, però non sarà al settimo cielo come ci si aspettava, anche se sarà molto colpito dalle parole di Rossella.

La proposta inaspettata di Diana

Nunzio dovrà affrontare un momento di forte confusione, perché quando sarà da Diana riceverà una velata proposta da parte della sua fidanzata. L'architetta chiederà a Cammarota di restare a casa sua di tanto in tanto, visto che l'appartamento che condivide con Samuel è troppo piccolo. Nunzio sarà sorpreso dalla proposta di Diana che si dirà pronta ad una convivenza con lui.

La donna confesserà che i suoi sentimenti stanno diventando ogni giorno più importanti e che si sta innamorando di Nunzio. Quest'ultimo non saprà bene come reagire, ma quando rivedrà Rossella non sarà più passionale come in precedenza. Cammarota non riuscirà a lasciarsi andare con lei e le spiegherà di averla aspettata per troppo tempo.

Per Rossella, sapere che per Nunzio qualcosa è cambiato, sarà una doccia fredda. Tra i due amici è davvero finito tutto prima ancora di iniziare?

Non c'è più un futuro per Nunzio e Rossella?

Rossella e Nunzio non avranno più modo di recuperare il tempo perduto? A quanto pare Nunzio non sarà più disponibile come un tempo per Rossella. Dopo aver aspettato a lungo una decisione da parte della sua amica, Nunzio ha iniziato una relazione con Diana e tra i due le cose si stanno facendo davvero serie. I sentimenti di Cammarota sembrano essere davvero indirizzati all'architetta che quando è stata male è stata accudita con amore da Nunzio. La dichiarazione improvvisa di Rossella ha spiazzato Nunzio e forse il ragazzo vuole soltanto farle pagare il prezzo della sofferenza dei mesi in cui l'ha aspettata invano.

Probabilmente Nunzio deciderà di impegnarsi con Diana, ma il suo cuore batterà ancora per Rossella e appena possibile cederà ancora alla passione. Pur essendo stati lontani per tanti mesi, Nunzio e Rossella hanno continuato a pensarsi senza dirselo ed è inevitabile che questa storia abbia un futuro.