"Il mio matrimonio è una farsa", con queste parole, nella puntata di Endless Love di giovedì 7 novembre, Nihan dirà la verità sulla sua vita ai giornalisti, convocati da Emir per chiarire le ultime notizie riguardanti Nihan, soprattutto quella sull'abbandono di Deniz in macchina. La ragazza, però, approfitterà dell'occasione per dire a tutti che il suo matrimonio con Emir è basato su una bugia. Emir sarà sconvolto e dichiarerà guerra alla moglie, affermando che agirà per il bene di Deniz, proteggendola da sua madre.

Le accuse a carico di Nihan

Nihan sarò vittima di un'ingiustizia, perché Emir farà in modo di screditarla come madre con una falsa notizia per ottenere la custodia di Deniz.

Con l'aiuto di Tufan, farà credere ai giornalisti che sua moglie ha lasciato da sola Deniz in auto. La notizia si diffonderà in breve tempo ed Emir sarà molto soddisfatto dei risultati ottenuti, ma Nihan non avrà nessuna intenzione di arrendersi. La donna affronterà il marito e lui minaccerà di distruggerla se dovesse divorziare da lui. "Ti screditerò, ti piacciono i miei metodi?", dirà Emir. Arriverà Mujgan che, sentendo la frase del figlio, ammetterà di non essere dalla sua parte: "A me non piacciono i tuoi modi". Kozcuoğlu aggiusterà subito il tiro e spiegherà a Nihan che tutto potrà essere risolto con una conferenza stampa: "Ammetterai i tuoi errori con Deniz e assicurerai che non si ripeteranno".

Nihan non sarà per nulla d'accordo con Emir, perché ammettendo i suoi errori tutti penserebbero che ha davvero dimenticato sua figlia in auto. "Saresti perdonata pubblicamente come madre", insisterà Emir.

Nihan costretta a parlare con i giornalisti

Nihan sarà costretta ad accettare la conferenza stampa, perché Emir la ricatterà: "Farò pubblicare le foto di te e Kemal insieme".

"Tornerai da me quando non potrai più vedere Deniz", dirà l'imprenditore alla moglie, che alla fine accetterà di presentarsi davanti ai giornalisti. Il giorno seguente, Emir sarà accanto a Nihan di fronte alla stampa e inizierà a parlare dando tutta la fiducia a sua moglie. "Tutti possono avere un momento di debolezza", dirà Kozcuoğlu, spiegando che Nihan ha subito la perdita di un fratello e questo dolore le impedisce di vivere serenamente.

Successivamente, la parola passerà a Nihan, che sorprenderà tutti con le sue dichiarazioni. "In questi sette anni con Emir, ogni secondo era una bugia, quello che vedete non è un vero matrimonio", dirà Nihan, lasciando senza parole il marito. "Il mio matrimonio è una farsa", affermerà guardando negli occhi Emir con aria di sfida. I giornalisti chiederanno ulteriori dettagli a Nihan, che però si limiterà a sottolineare che quello che ha dichiarato è già abbastanza. Emir sarà sconvolto, ma coglierà l'occasione per dire alla stampa che la moglie non sta bene psicologicamente, come aveva già accennato, e agirà per proteggere la sua bambina da lei. "Mia moglie è malata e io sono esausto", dirà Emir, "Divorzieremo e Deniz vivrà con suo padre".

L'ennesimo ricatto di Emir

Emir ha fatto fotografare Nihan in compagnia di Kemal per poterla ricattare. Quando la donna è tornata a casa, l'uomo l'ha sorpresa dicendole: "Ok, divorziamo". Nihan non riuscirà a credere di potersi liberare di Emir così facilmente e non avrà tutti i torti. Kozcuoğlu le mostrerà le foto che la ritraggono con Kemal e le dirà che, se divorzieranno, lui sarà pronto a lottare per non permettere che Deniz rimanga con lei. Emir dirà a Nihan che i giudici non potrebbero avere dubbi sulla scelta, visto che lei vive un amore extraconiugale.