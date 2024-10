"Nihan ha lasciato la bambina in auto sotto il sole". Con queste parole, una testimone incastrerà la moglie di Emir con i giornalisti, screditandola come madre. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che, nelle prossime puntate, Emir organizzerà una trappola per Nihan e, con l'aiuto di Tufan, farà credere che la donna abbia lasciato Deniz in auto per più di mezz'ora, mettendola in pericolo. Nihan si troverà suo malgrado al centro di una bufera mediatica, mentre Emir la minaccerà ancora dicendosi certo di ottenere la custodia di Deniz se dovesse lasciarlo.

Nihan ancora in trappola

La guerra tra Emir e Kemal per l'affidamento di Deniz si inasprirà quando Soydere sarà scarcerato grazie a Zehra. Quest'ultima avvierà una causa di paternità a favore di Soydere e Kozcuoğlu correrà ai ripari usando i suoi metodi. In un primo momento, Emir proverà a portare Nihan dalla sua parte con un sottile ricatto. Al suo rientro a casa, Emir dirà a sua moglie che è disposto a concederle il divorzio, ma subito dopo porrà le sue condizioni. Kozcuoğlu mostrerà a Nihan delle foto che la ritraggono con Kemal e che provano il suo tradimento: in tribunale, certamente il giudice deciderebbe di emettere una sentenza a favore di Emir. Nihan si sentirà come sempre in trappola, ma Emir continuerà il suo gioco con un piano volto a screditare definitivamente Nihan come madre.

Kozcuoğlu darà a Tufan il compito di prendere Deniz e sistemarla nella macchina di sua moglie mentre si troverà a pranzo con lui. Emir spiegherà a Tufan che la bambina non dovrà correre nessun pericolo e per questo l'uomo avrà un rilevatore del livello di ossigeno per tutelare Deniz.

Il piano diabolico di Emir per screditare sua moglie

Tufan pagherà una testimone che dirà ai giornalisti esattamente quello che le suggerirà lui: "Nihan ha lasciato la bambina in auto sotto al sole", spiegando inoltre che, nonostante l'avesse sollecitata, la donna non è andata a prendere sua figlia che è rimasta da sola per più di mezz'ora.

Ignara di tutto, Nihan al ristorante continuerà a discutere con Emir del giorno della morte di Ozan. La donna vorrà sapere da suo marito perché ha mentito per proteggere Zeynep, dicendo che un medico l'aveva mandata via. Dopo il pranzo con Emir, Nihan si rimetterà in macchina e sarà assalita dai giornalisti che chiederanno spiegazioni del suo comportamento. La donna non risponderà a nessuna domanda e si dirigerà a casa, certa che Emir abbia a che vedere con l'accaduto. Kozcuoğlu sarà pronto d minacciare ancora sua moglie dicendo che, in caso di divorzio, lui chiederà l'affidamento di Deniz. "Se mi lasci, non lascerò la custodia di Deniz alla madre frivola e al padre genetico assassino". "Non mi arrenderò su Deniz", avvertirà Emir, "Ti screditerò, se devo farlo".

La rivincita di Emir e la prigione per Kemal

Nelle puntate precedenti, Kemal è stato arrestato per il rapimento della piccola Deniz. L'uomo ha cercato in tutti i modi di stare con sua figlia, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla legge. La polizia ha rintracciato Kemal e l'ha rinchiuso in carcere per il reato commesso. Emir ha esultato e non ha perso occasione per fare visita al suo nemico con l'ennesima provocazione: Kozcuoğlu ha fatto ascoltare a Kemal una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, in modo da scoraggiarlo definitivamente.