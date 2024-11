Nelle prossime puntate di Endless love, ci sarà la morte di Tufan, che avverrà per mano di Asu ed Emir. La ragazza si sentirà in colpa per quello che ha fatto e si recherà nella tomba di Tufan per chiedergli perdono, forse per alleggerire il peso che porta nel cuore. Tra le lacrime, gli dirà che l'ha ucciso perché non aveva altra scelta: solo così poteva salvarsi dalla prigione.

Asu ed Emir progettano la morte di Tufan

Asu mostrerà tutta la sua malvagità quando sarà disposta a uccidere Tufan pur di salvarsi la pelle. Lo coinvolgerà in uno dei suoi loschi piani per incastrare Kemal, tanto sa che Tufan farebbe qualsiasi cosa per lei, visto che è innamorato perso.

Quando le cose si metteranno male, e Asu rischierà di finire in prigione per le sue malefatte, non esiterà a sacrificare Tufan.

In combutta con Emir, progetteranno la sua morte, ma vorranno farla passare per un incidente, come accade di solito nelle trame di Endless love. Tufan verrà "casualmente" investito da un camion e morirà sul colpo. Asu ed Emir, in più, faranno credere a tutti che sia stato Tufan a mettere nei guai la ragazza, così Asu si salverà per l'ennesima volta.

L'amicizia di lunga data tra Asu e Tufan

Asu non farà la cosa a cuor leggero, anche perché Tufan è stato per lei come una sorta di fratello. I due sono cresciuti insieme al signor Hakki: lei era la figlia abbandonata da Müjgan, mentre lui il figlio della domestica dei Kozcuoğlu, quella che aveva assistito al tentato omicidio di Müjgan da parte di Galip.

Asu è cresciuta con l'intenzione di vendicarsi della famiglia Kozcuoğlu e Tufan l'ha aiutata, diventando il braccio destro di Emir. Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate e Asu si è fatta soprassedere dall'ambizione, piuttosto che dall'amore per le persone a lei più care.

Asu si reca nella tomba di Tufan: 'Quanto vorrei che questa cosa non fosse mai accaduta'

Asu si sentirà in colpa per la morte di Tufan. Passeranno due giorni dall'incidente e si recherà in cimitero per piangere sulla tomba dell'amico: "Vorrei poterti dire non l'ho fatto, ma ti ho ucciso", inizierà così il lungo "colloquio" tra Asu e Tufan.

"Ho dovuto farlo dopo tutto quello che è successo, ma la tua vita era il prezzo che dovevo pagare per poter continuare a restare in questo mondo", proseguirà Asu.

"Caro Tufan, quanto vorrei che questa cosa non fosse mai accaduta. Vorrei anche che le cose tra me e Kemal andassero bene, e invece non è così", continuerà Asu tra le lacrime, ma prima di lasciare la tomba di Tufan, gli farà una promessa: "Mi libererò di tutto e lascerò questo posto, naturalmente non prima di aver reso la vita di tutti un inferno. Sappi che non sei morto invano". La minaccia di Asu continuerà.