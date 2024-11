Nelle prossime puntate di Endless love il pubblico dovrà prepararsi a dire addio a Tufan. Morirà per mano della donna che più ha amato nella sua vita: Asu. Lei lo sacrificherà per evitare di finire in prigione per aver inscenato il proprio omicidio. Sarà Emir ad aiutarla in questa faccenda, insieme faranno sembrare la morte di Tufan un incidente, facendo passare Asu come vittima di un suo rapimento. A questa scena assisteranno due spettatori inaspettati: Kemal e Nihan. Sarà proprio quest'ultima a notare per prima che Tufan è davvero morto.

Asu vuole fingere di essere morta, ma il suo piano va a rotoli

Asu vorrà mettere nei guai Kemal e avrà un piano ben preciso: inscenare la sua morte e far credere che Kemal sia il potenziale assassino. Organizzerà tutto grazie all'aiuto di Tufan e per non farsi trovare, i due progetteranno la fuga all'estero. Tufan commissionerà due passaporti falsi e prenderà in affitto una casa in Macedonia, ovviamente anche questo sotto falso nome.

Le cose, però, non andranno come ha progettato Asu, perché Emir scoprirà che la ragazza è ancora viva e temerà che, molto presto, anche gli altri possano scoprirlo. La sua paura più grande sarà quella di finire in prigione, ma Emir avrà in serbo per lei un piano che potrebbe tirarla fuori dai guai: sacrificare Tufan.

La morte di Tufan

Asu dovrà fingere di essere stata sequestrata da Tufan e di aver subito dei maltrattamenti. Dopo aver sbrigato delle faccende prima della fuga all'estero, Tufan rientrerà a casa e troverà Asu con un uomo che la sorveglierà e il viso tumefatto e pieno di sangue.

Tufan non capirà che cosa stia succedendo, ma rimarrà stranito quando Asu avrà paura di lui.

La ragazza scapperà in mezzo al bosco e Tufan la seguirà. A un certo punto attraverserà la strada e Tufan farà altrettanto, ma arriverà un camion che prenderà il ragazzo in pieno, che morirà sul colpo. In realtà, quel camionista è un complice di Emir e l'incidente è accaduto a favore di telecamera, in maniera tale che la sua morte non passasse per omicidio, liberando così Asu dalla prigione, visto che poi fingerà che Tufan l'abbia rapita: vista la sua morte, non ci saranno altri testimoni che potranno provare il contrario.

Nihan e Kemal trovano Tufan morto

Il caso vorrà che, proprio in quell'istante, in quella strada passeranno Nihan e Kemal, anche loro in fuga dalla polizia, visto che Mercan vorrebbe arrestare Kemal come colpevole per l'omicidio di Asu. Quando vedranno Asu in mezzo alla strada, e con il volto ferito, rimarranno senza parole. Appena si accorgeranno che Tufan è esanime a terra, chiameranno urgentemente un'ambulanza.

Nihan proverà a sentire il suo battito, ma si renderà conto di una cosa: "Kemal, Tufan è morto". Sentita la notizia, Asu perderà i sensi, ma Kemal penserà che non sia tanto estranea alla vicenda.