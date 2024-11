Nelle prossime puntate di Endless love, Galip rischierà di morire a causa di un infarto. Dopo aver ricevuto in carcere la visita di Müjgan, inizierà ad accusare dei dolori al braccio sinistro. Vista la gravità della situazione, sarà trasferito d'urgenza dal carcere all'ospedale, ed Emir si precipiterà immediatamente da lui.

Galip nei guai a causa delle sue malefatte

Galip sarà nei guai a causa delle sue malefatte. Per anni, ha tenuto nascosto il suo coinvolgimento nel traffico illecito di scorie radioattive. Quando Emir era ancora un bambino, la sua holding ha attraversato un periodo fatto di difficoltà finanziarie.

Le banche non gli concedevano un prestito, così è entrato nel traffico illegale di scorie.

Le importava dall'estero e le seppelliva segretamente in alcuni terreni di sua proprietà. In questo modo è riuscito ad avere delle buone entrate economiche, che gli hanno permesso di rimettere in sesto la sua azienda. Tutto è andato bene fino a quando Leyla ha scoperto la cosa.

Galip ordina ai suoi uomini di sparare a Leyla

Leyla ha iniziato a indagare sulla faccenda quando ha scoperto che alcuni bambini sono stati male dopo aver giocato in un terreno non molto distante da una scuola in cui fa beneficenza. Dalle sue indagini è emerso non solo che quei terreni erano di Galip, ma anche tutte le attività illegali da lui compiute.

A causa di questa scoperta, Leyla ha rischiato di morire, perché Galip ha chiesto a uno dei suoi uomini di spararle. Compiuto il danno, l'uomo ha pensato di fuggire in Cile, ma è stato fermato appena in tempo dalla polizia, che nel frattempo ha scoperto tutto ciò che ha combinato.

Emir scopre che il padre rischia di morire

Per tutti i suoi reati, Galip verrà condotto in carcere e qui riceverà diverse visite: quella del figlio Emir, ma anche di Müjgan.

Quest'ultima sarà veramente felice di vederlo dietro le sbarre, lo desiderava da tempo. Bisogna anche ricordare che Galip, nella vita, ha commesso altri reati, come aver provato a uccidere Müjgan buttandola dal balcone. Lei non l'ha mai denunciato per il buon nome della famiglia, ma vederlo in carcere per lei sarà come se avesse avuto la sua rivincita.

Non sarà nemmeno tanto benevola con lui, dicendogli che toglierà dai suoi figli ogni traccia malvagia che hanno ereditato dal padre.

Quando Müjgan andrà via, Galip accuserà un dolore al braccio sinistro, ma nulla di più. Nel frattempo, a casa Sezin tutto sarà pronto per il matrimonio tra Leyla e Ayhan. Nihan si preparerà insieme a Deniz per il grande evento, ma a un certo punto entrerà nella sua stanza Emir che, con la sua solita prepotenza, vorrà convincere Nihan ad andare al matrimonio insieme a lui.

La ragazza verrà salvata da una telefonata che riceverà Emir: il padre è stato urgentemente ricoverato in ospedale a causa di un infarto e rischia di morire. Emir non ci penserà due volte e correrà subito dal padre, lasciando Nihan libera di vivere la sua giornata insieme a Deniz e Kemal.