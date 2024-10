Le anticipazioni della soap tv Endless Love annunciano che nella puntata in onda sabato 2 novembre alle ore 14:45 su Canale 5, Zeynep scoprirà di essere incinta. Emir, intanto, ignorando che la sua amante aspetti un figlio da lui, la farà rapire dai suoi uomini. Intanto, Tarik costringerà Banu a firmare le carte del divorzio. Nel frattempo, Nihan e Kemal continueranno a indagare sulla misteriosa morte di Ozan e si prepareranno ad affrontare l’assassino del ragazzo.

Zeynep è incinta e non sa cosa fare

Zeynep scoprirà di essere incinta e, vista la situazione delicata, non saprà cosa fare.

Aspetta un bambino da Emir, che è sposato con Nihan, complicando ulteriormente la situazione. Kozcuoglu, intanto, passerà a trovare la giovane Soydere e coglierà l’occasione per dirle addio per sempre. Zeynep, quindi, non confesserà al suo amante di essere in dolce attesa. Mentre Emir farà rapire Zeynep per ostacolare i piani di Kemal e Nihan, Hakan rivelerà a Kozcuoglu che la sorella di Kemal aspetta un figlio. La rivelazione dell’ispettore sarà una doccia fredda per Emir che, in preda ai sensi di colpa, farà liberare Zeynep.

Tarik obbliga Banu a firmare le carte per il divorzio

Nel frattempo, dopo le ultime bugie venute a galla, Tarik sarà intenzionato a mettere fine al suo matrimonio. L’ex barbiere, quindi, stanco dei sotterfugi di sua moglie, ex amante di Emir Kozcuoglu e ancora alleata con lui, la obbligherà a firmare le carte per il divorzio.

Banu non vorrà chiudere le sue nozze con Tarik e chiederà una seconda possibilità a suo marito, ma l’uomo sarà irremovibile nella sua decisione. Nihan e Kemal, invece, continueranno a indagare sulla misteriosa morte di Ozan, ormai ritenuta un omicidio e non un suicidio come fatto credere inizialmente. Nihan e Kemal, quindi, si recheranno in ospedale perché spereranno di poter parlare con il medico che ha avuto in cura Ozan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Kemal ha finto di essere un traslocatore

Nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Kemal ha architettato un piano per rapire Deniz. A causa del trambusto alla villa di Kozcuoglu per via del trasferimento di Leyla, Soydere si è travestito da traslocatore per distrarre Emir.

Kemal si è introdotto nel giardino dell’abitazione di Nihan, facendosi notare di proposito dalle guardie, che hanno allertato Emir. Mentre Kozcuoglu era in giardino a discutere con il suo rivale, Zehir è riuscito a portare via Deniz, grazie all’aiuto di Leyla e Vildan.

Nihan ha finto di essere disperata per il rapimento di sua figlia, quando era al corrente del piano del suo ex fidanzato.