Hakan farà credere ai Soydere che il figlio di Zeynep sia suo: "Amo Zeynep, la sposerò". Le anticipazioni di Endess Love rivelano che nelle prossime puntate la fuga di Zeynep terminerà in ospedale. La ragazza, infatti, sarà sul punto di partire quando Vildan la ferirà con un colpo di pistola. La sorella di Kemal finirà in sala operatoria e i Soydere sapranno dai medici della sua gravidanza. Hakan interverrà e si farà carico di tutto, assicurando alla famiglia di avere intenzioni serie con Zeynep.

Zeynep incastrata da un video

Nelle prossime puntate di Endless Love le cose si metteranno molto male per Zeynep che verrà accusata dell'omicidio di Ozan.

Ad incastrare la ragazza sarà un video in cui si vede Zeynep soffocare suo marito con un cuscino. Nihan e Kemal saranno i primi a ricevere quelle immagini e si metteranno subito sulle tracce della donna che scapperà disperatamente e troverà conforto in Asu. Quest'ultima, intanto, farà il doppio gioco, ospitando Zeynep in una casa affittata per l'occasione e indirizzando Nihan proprio da lei. La moglie di Emir, in preda alla rabbia, aggredirà subito Zeynep e la farà finire in ospedale. Kozcuoğlu non lascerà che la madre di suo figlio finisca in carcere e andrà a prenderla dall'ospedale per farla fuggire dal porto. Tutto sembrerà volgere a favore di Zeynep, ma Vildan fermerà la fuga della ragazza minacciandola con una pistola.

Nihan farà di tutto per fermare sua madre, decisa ad uccidere l'assassina di suo figlio, ma non ci riuscirà. Mentre la donna tenterà di disarmare Vildan, partirà un colpo di pistola che ferirà gravemente Zeynep.

La paura per Zeynep e l'idea di Hakan

Kemal porterà sua sorella di corsa in ospedale e ci sarà molta preoccupazione per la sua vita.

Grazie all'intervento dei medici, tuttavia, Zeynep e il suo bambino saranno presto fuori pericolo e i Soydere potranno tirare un sospiro di sollievo. Quando il medico annuncerà che Zeynep è incinta, però, i suoi genitori saranno nuovamente delusi da lei. A salvare la situazione arriverà Hakan che si farà carico di tutto e farà credere loro che il bambino sia suo.

"Amo Zeynep", dirà il poliziotto, "Quando tutto sarà finito la sposerò". Hakan aggiungerà che crede che Zeynep non abbia ucciso Ozan e secondo lui è stata incastrata da qualcuno. Fehime si farà forza con le parole del poliziotto e spererà in un futuro migliore per sua figlia. Zeynep si sveglierà e non denuncerà la sua ex suocera. Vildan sarà arrestata per aver sparato a Zeynep, ma se la caverà con poco e non avendo precedenti e considerando le attenuanti dovrà pagare solo una multa.

Kemal e Nihan verso la verità

Nelle puntate in onda in Italia Kemal è appena uscito di prigione dopo aver tentato di rapire la piccola Deniz. L'uomo, tuttavia, non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è deciso a far valere i suoi diritti di padre intraprendendo una battaglia legale.

Nihan e Soydere hanno ripreso le indagini per la morte di Ozan e hanno scoperto che Zeynep ha mentito sul giorno della tragedia. La ragazza, infatti, ha ammesso di essere andata a trovare suo marito alle 17.00, ma Kemal ha avuto la certezza che a quell'ora il ragazzo era già morto. Le indagini iniziano a portare a Zeynep, anche se Soydere è convinto che qualcuno stia usando sua sorella come capro espiatorio e vuole vederci chiaro.