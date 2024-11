Le anticipazioni di Endless love annunciano che, nella puntata del 7 novembre, Ayhan organizzerà una proposta di matrimonio per Leyla, che accetterà di diventare sua moglie. Nihan coglierà alla sprovvista il marito, dichiarando alla stampa che il loro matrimonio è una farsa. Emir Kozcuoglu prenderà le distanze dalla rivelazione della moglie e annuncerà il divorzio. Ci sarà spazio anche per le indagini sulla morte di Ozan, con Zeynep che, per non essere accusata della morte di suo marito, proverà a togliersi la vita, ma Kemal la salverà in tempo.

Ayhan chiede a Leyla di sposarlo

Ayhan e Leyla si sono conosciuti da pochi mesi, ma tra loro è scatta subito la scintilla. L’imprenditore chiederà aiuto a dei bambini del quartiere per organizzare una proposta di matrimonio per la sua compagna. Leyla sarà felice per la sorpresa e accetterà di sposare Ayhan. Nel frattempo, Zeynep farà in modo che Hakan non scopra che è andata a fare visita a Ozan il giorno della sua morte. Hakan ha tra le mani il bottone della camicetta di Zeynep, perso proprio quando è andata nella camera del marito. Vorrà appropriarsene, così lascerà la porta aperta della casa di Hakan, per permettere a Tarik di entrare e rubarlo. Hakan si accorgerà del furto e sospetterà che sia stato Kemal.

Parlando con Zeynep, le dirà che presto scoprirà a chi appartengono le impronte digitali presenti sul bottone. Nel frattempo, Kemal andrà a casa dei suoi genitori per cercare la camicetta di sua sorella a cui manca il bottone. Zeynep sentirà il fiato sul collo e non vedrà soluzioni, oltre a quella togliersi la vita, ma Kemal la salverà in tempo.

Successivamente, Kemal andrà alla polizia con sua sorella, che sverrà improvvisamente.

Emir Kozcuoglu vuole divorziare da Nihan

Nihan ed Emir Kozcuoglu terranno una conferenza stampa e la ragazza coglierà tutti alla sprovvista confessando che il suo matrimonio è una farsa. Emir sarà sorpreso dalle parole della moglie e annuncerà di voler divorziare, lasciando intendere che non rinuncerà a Deniz.

Tarik affronterà Banu e le dirà che è arrivato il momento di confessare a Fehime e Huseyin che vogliono divorziare. Nihan si scontrerà con Asu e tra le due voleranno parole pesanti. Emir illustrerà ad Asu il piano che ha in mente per tenere Nihan legata a sé.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Kemal è stato arrestato

Nei precedenti episodi di Endless love, andati in onda su Canale 5, Kemal ha rapito Deniz e l’ha portata in una casa affittata tramite Ayhan. Nihan ha dato un sonnifero a Emir ed è scappata dalla sua abitazione per andare dal suo ex fidanzato e da sua figlia. Deniz è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di una reazione allergica. Dopo essersi accertati che la bambina stesse bene, Nihan è tornata a casa, lasciando Deniz con Kemal. Emir è riuscito a trovare Soydere con sua figlia e a farlo arrestare.