Come rivelano le anticipazioni della puntata di Endless Love, in onda mercoledì 6 novembre, Kemal andrà da Zeynep e scoprirà che la sorella è incinta di Emir. "Vorrei che fossi morta", dirà Kemal in preda alla rabbia, e Zeynep sarà disperata all'idea di aver perso per sempre la fiducia di suo fratello. Kemal sarà profondamente deluso e lascerà la casa di Zeynep senza voltarsi indietro.

Kemal scopre che Zeynep ha mentito nuovamente

Zeynep avrà sempre più paura di essere arrestata per l'omicidio di Ozan e l'unica persona a cui potrà chiedere aiuto sarà Tarik.

"Ruberesti le prove per me?", chiederà la ragazza al fratello, sperando che lui possa introdursi in casa di Hakan e prendere il bottone che ha perso nella stanza di Ozan. Nel frattempo, Kemal e Nihan usciranno dall'ospedale dopo aver fatto delle domande ai medici e agli infermieri sulla morte di Ozan, e capiranno che Zeynep ha mentito. Nihan ricorderà che la ragazza aveva ammesso di essere stata in ospedale da suo marito, ma che un medico l'aveva cacciata. Tuttavia, Kemal scoprirà che quel giorno non c'era nessun medico nella stanza di Ozan e l'unico che si è occupato del ragazzo non ha visto Zeynep. In cerca di ulteriori chiarimenti, Kemal si recherà dalla sorella, certo che la ragazza stia coprendo qualcuno.

Zeynep accoglierà Kemal, che l'accuserà subito: "Pensavo che avessi smesso di mentirmi, ma continui a dire bugie su bugie". Kemal spiegherà a Zeynep che sta sbagliando a proteggere qualcuno che non lo merita, perché la sta mettendo contro di lui.

Zeynep con le spalle al muro

Kemal sarà molto chiaro con Zeynep: "Ozan è stato ucciso e le bugie che dici sono sempre utili a qualcun altro".

La ragazza continuerà a dire che non sta mentendo, ma Kemal la metterà con le spalle al muro: "Hai detto che eri da Ozan alle 17, ma lui era già morto a quell'ora". A quel punto, Zeynep spiegherà di aver confuso l'orario perché era in preda al panico e continuerà a giurare di dire la verità. Kemal perderà la pazienza. "Chi stai proteggendo?

Stai mentendo", ripeterà insistentemente fino a far crollare la ragazza. "Sono incinta di Emir", confesserà in lacrime Zeynep, gelando Kemal. Quest'ultimo non riuscirà a credere che la sorella sia ancora legata al suo nemico e reagirà in modo furioso, urlando a Zeynep tutta la sua delusione. "Vorrei che fossi morta", dirà Kemal, "almeno avrei provato dolore per te". L'uomo andrà via, lasciando Zeynep nella disperazione.

La gravidanza di Zeynep

Zeynep ha avuto un malore mentre era al lavoro e ha deciso di effettuare il test di gravidanza. Si è resa conto di essere incinta di Emir, ma non ha detto niente a nessuno. Nel frattempo, Asu ha convinto Kozcuoğlu a consegnare Zeynep a Nihan come unica colpevole della morte di Ozan.

L'uomo ha accettato la proposta della sorella, anche perché in questo modo avrebbe separato Kemal da Nihan. Emir si è recato da Zeynep per dirle addio e lei non ha avuto il coraggio di parlargli del bambino che aveva in grembo.