Nihan Sezin e Kemal Soydere saranno sempre più vicini a scoprire la verità sulla morte di Ozan e cercheranno testimoni oculari che abbiano visto cosa è accaduto in ospedale il giorno in cui il giovane morì. Zeynep intanto chiederà a Tarik di aiutarla a sbarazzarsi delle prove in possesso di Hakan che la potrebbero incriminare per l'omicidio del marito. Questo è quello che rivelano le anticipazioni riguardanti la puntata della soap Tv Endless Love in onda lunedì 4 novembre 2024.

Zeynep teme di essere accusata della morte di Ozan e chiede aiuto a Tarik

La trama del 4 novembre riprenderà dal momento in cui Zeynep sarà starà prima rapita e poi liberata da Emir, che avrà dei rimorsi di coscienza non appena saputo che la giovane aspetta un bambino da lui.

Zeynep sarà confusa, anche perché ha capito che il suo ex amante la voleva usare come capro espiatorio riguardo alla morte di Ozan. Zeynep a questo punto, temendo che venga a galla il suo coinvolgimento nell'omicidio del fratello di Nihan, chiederà a Tarik di aiutarla a sbarazzarsi delle prove in mano ad Hakan che potrebbero incastrarla. Il fratello accetterà di aiutarla anche perché la vedrà disperata e in lacrime.

Nihan e Kemal cercano testimoni oculari in ospedale e si avvicinano alla verità

Nihan e Kemal nel frattempo, si recheranno nell'ospedale in cui era ricoverato Ozan per cercare testimoni oculari riguardo a ciò che è accaduto la sera della morte del giovane Sezin. Nihan, in questo frangente, non riuscirà a tenere per sé i suoi sospetti e rivelerà a Kemal il dubbio che Zeynep sia in qualche modo coinvolta nella morte di Ozan.

Nelle trame successive, l'ingegnere andrà a parlare proprio con la sorella e le farà molte domande riguardo al giorno in cui Ozan morì. Zeynep confesserà di essere stata nella stanza del marito, ma dirà anche di aver mentito per paura di essere accusata della sua morte. Kemal, già arrabbiato con lei per le bugie dette, si infurierà ancor di più quando scoprirà che Zeynep aspetta un bambino da Emir.

L'ingegnere rivolgerà parole molto dure alla sorella e se ne andrà sbattendo la porta.

Endless Love rischia di essere sospesa in daytime

Non vi è ancora una conferma ufficiale ma molte indiscrezioni parlano di una sospensione di Endless Love in daytime a partire da metà novembre. Stando ai rumors, la dizi turca proseguirà in prima serata il giovedì e il sabato pomeriggio. Una programmazione che era già stata sperimentata in occasione del finale di Terra amara. Anche Endless Love si sta avvicinando alla sua conclusione e Mediaset pare abbia in mente di centellinare gli ultimi episodi inediti per sfruttare al massimo il successo in termini di ascolti di questo sceneggiato.