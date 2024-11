Dopo la discussione avuta nel post-puntata del Grande Fratello di lunedì 4 novembre, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes hanno avuto un nuovo confronto.

Il 27enne ha cercato di indagare sul reale sentimento che la coinquilina nutre verso di lui ma la modella ha ribadito come dal canto suo non provi più nulla: "Io già ti immagino in altri programmi con Shaila".

Helena: 'Lorenzo sto accettando che le cose cambiano'

Dopo essersi ritrovati in giardino, Helena e Lorenzo ne hanno approfittato per avere un confronto. Il 27enne ha cercato di indagare sui sentimenti della coinquilina: "Tu cosa provi per me?".

"Sto accettando che le cose cambiano. Quanto più sto da sola meglio è" ha spiegato la modella brasiliana aggiungendo: "È difficile che io riesca a parlare della mia vita con altri, ascolto ma non parlo di me".

A quel punto Lorenzo ha 'provocato' Helena: "Io sono contento che tu riesci a parlare con altri, ma non credo che tu non sia gelosa di me". In disaccordo con quanto detto da Spolverato, la 34enne ha rivendicato la sua posizione: "Ho messo un punto, ti vedo come un amico. Voglio che tu sappia che tu sia felice con lei. Io già ti immagino in altri programmi con Shaila, come volevi tu. Quello che ho vissuto lo tengo stretto, ma ora voglio solo ridere e scherzare con te come amica".

Nonostante la spiegazione della compagna d'avventura, Lorenzo Spolverato è ancora convinto che Helena sia infatuata di lui e che stia recitando una parte per apparire meglio agli occhi del pubblico: "Tu non ammetti la verità, io non ti credo".

Dopo essere stato protagonista del botta e risposta con la coinquilina, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della lite avuta con Helena al termine della puntata di lunedì. Il 27enne ha chiesto scusa per i modi e i termini utilizzati: "Non è stata una puntata facile per me.

Tutta questa situazione sta diventando difficile da gestire". Dal canto suo Helena ha accettato le scuse del compagno d'avventura e a sua volta si è scusata per avere esagerato a propria volta.

Nel post-puntata del GF di lunedì, Lorenzo è poi andato su tutte le furie con Mariavittoria poiché quest'ultima l'ha sostanzialmente mandato a quel paese.

Successivamente Minghetti ha punzecchiato anche Prestes accusandola, a suo dire, di essere falsa: "Tu non sei più una mia amica di avventure, adesso ho Shaila, ma lei è un altro tipo di amica. Rilassati e metti via l'alcol".