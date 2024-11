Nelle prossime puntate di Endless love, Emir metterà la parola fine al suo rapporto con il padre. Non sopporterà che abbia rivelato a Kemal i suoi lavori illeciti, portandolo al divorzio con Nihan. Per questo, Emir deciderà di chiudere con Galip: il loro rapporto padre-figlio è finito.

Kemal obbliga Emir a divorziare da Nihan

Emir non reagirà bene quando scoprirà che, a causa del padre, è finito nei guai con Kemal. Quest'ultimo aveva bisogno di sapere quali affari illeciti stava portando avanti Emir e l'unica persona che poteva essere a conoscenza della cosa era Galip.

Tuttavia, l'uomo si trova in carcere, dopo aver provato a uccidere Leyla, così Kemal ha pensato di chiedere aiuto a Tarik, anche lui in prigione per aver ucciso Ozan.

Gli ha chiesto di trovare un modo per far parlare Galip e Tarik ci è riuscito. Durante una seduta dal barbiere, alla quale era presente anche lui, gli ha puntato una lametta sul collo e l'ha obbligato a parlare. Grazie a quell'informazione, Kemal riuscirà a incastrare Emir e a obbligarlo a divorziare da Nihan.

Emir vuole che Asu sia sua complice

Emir sarà furibondo e progetterà un piano per impedire a Kemal e Nihan di sposarsi. Non sarà da solo, ma spalleggiato da Asu, nonostante la ragazza si trovi ricoverata in un centro psichiatrico.

Emir la vorrà al suo fianco perché, a sua detta, la sorella riesce a organizzare i piani più diabolici in assoluto. Questo piano prevederà che Asu scappi dal centro e la ragazza, per essere completamente lucida nella sua cattiveria, inizierà a non assumere i farmaci che le danno le infermiere.

Quando le porteranno le pastiglie da assumere, Asu la terrà ferme in bocca e quando l'infermiera lascerà la stanza, le sputerà.

Emir dice addio al padre

Mentre Asu si preparerà a partecipare al grande piano di Emir, quest'ultimo si recherà in carcere dal padre. Non sarà per niente magnanimo nei suoi confronti. "Sai perché sono qui, sei tu quello che mi ha rovinato", gli dirà Emir e Galip proverà a giustificarsi: "Non puoi nemmeno immaginare quanto soffra qui, non sono stato in grado di calcolare quello che sarebbe successo.

Il fratello di Kemal mi ha messo una lametta sulla gola".

"Nessuna scusa è valida. Se da piccolo avessi immaginato che avresti preferito la tua vita alla mia, forse sarei cresciuto diversamente", dirà Emir, e Galip scoppierà in lacrime: "Non dirmi questo, non mentre mi trovo qui da solo".

Sarà qui che Emir sfodererà tutta la sua crudeltà: "Devi abituarti a stare da solo, perché da adesso in poi sarà così". Emir darà al padre una foto che li ritrae insieme, davanti al logo dell'azienda, quando lui era solo un bambino. "Addio", gli dirà, mentre volterà le spalle e se ne andrà via per sempre.