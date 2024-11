Nel tardo pomeriggio di oggi, al Grande Fratello è scoppiata una discussione tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice. I due ex, reduci della partecipazione a Temptation Island, sono tornati a parlare dei motivi che hanno portato all'interruzione della loro relazione.

Alfonso crede che la ex abbia sbagliato a frequentare il suo tentatore, mentre Federica ha ribadito di non amarlo più: "Io non provo più sentimento per te".

È scontro tra i due ex di Temptation Island

Durante un momento di relax in sauna, Federica e Alfonso ne hanno approfittato per fare una riflessione sui motivi che hanno portato la ragazza a tornare single.

Sebbene Petagna sia consapevole che Alfonso stia soffrendo per amore, al tempo stesso crede che continuare a metterla in cattiva luce non lo porterà da nessuna parte. Dal canto suo D'Apice ritiene di non aver mai parlato male di lei e ha sostenuto che Stefano (tentatore di Petagna a Temptation) non si sarebbe dovuto permettere di esprimere giudizi su di lui. Inoltre Alfonso è convinto di aver solamente espresso un parere personale ma senza mai ledere l'immagine di Federica: "Quando hai pianto? Sei stata criticata per quello che hai detto tu, non io".

A questo punto la ragazza ha ribattuto che Alfonso nell'ultimo periodo avrebbe solamente screditato la loro relazione. Al tal proposito la giovane ha detto che non era più felice a vivere sotto lo stesso tetto con lui e che la sua gelosia non ha fatto altro che allontanarli: "Io non provo più sentimento per te, ma cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi".

Il confronto-scontro tra i due si è concluso senza trovare una soluzione e Federica ha ribadito di non essere più innamorata di Alfonso a prescindere dalla conoscenza che ha avviato con il tentatore Stefano.

Riepilogo su cosa era successo a Temptation Island

Federica e Alfonso hanno preso parte alla versione autunnale di Temptation Island: lei si era rivolta al programma perché stufa della gelosia opprimente del fidanzato.

All'interno del villaggio la giovane si era poi legata a Stefano, ma al momento del falò di confronto finale aveva detto di uscire con D'Apice. Una volta usciti dal programma Federica aveva poi deciso di lasciare Alfonso per intraprendere una conoscenza con il suo tentatore.

GF: Stefano si appresterebbe a entrare nella casa

Stando alle anticipazioni sul reality show, il prossimo lunedì dovrebbe varcare la porta rossa proprio Stefano Tediosi.

Stando alle indiscrezioni il tentatore di Federica dovrebbe diventare un concorrente del GF a tutti gli effetti, proprio come accaduto pochi giorni fa con D'Apice. Se tutto ciò fosse confermato nella casa si creerebbe nuovamente il "triangolo" nato a Temptation Island.