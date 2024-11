Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Mirella aiuterà Elvira in un momento delicato. Nella puntata che andrà in onda martedì 19 novembre alle 16 su Rai 1, la madre di Michelino fisserà un appuntamento con il ginecologo per l'amica, che penserà di essere incinta di Salvo. Nel frattempo, i coniugi Puglisi dovranno affrontare le dure parole di Matteo sul caso Hofer, mentre un’importante azienda mostrerà interesse per Alfredo. Ci sarà spazio anche per le vicende di Silvana, che proverà a far capire a Concetta che suo figlio non è malvagio.

Mirella fissa un appuntamento dal ginecologo per Elvira

Mirella, l’unica Venere de Il Paradiso delle Signore già mamma, offrirà il suo supporto a Elvira, che continuerà a essere tormentata dai dubbi sulla sua possibile gravidanza. Per scoprire se la notte di passione tra Salvatore ed Elvira ha portato al concepimento di un bambino, prenderà l’iniziativa e fisserà un appuntamento dal ginecologo per la sua collega. Mirella agirà così, prendendo in mano la situazione, perché si renderà conto che Elvira non ha il coraggio di affrontare la questione da sola. Alfredo, invece, vivrà una grande emozione quando scoprirà che un’importante azienda del settore ciclistico è interessata al suo cambio. Perico correrà subito a confidare la notizia a Clara, che lo ha supportato durante i mesi di prove e modifiche al suo brevetto.

Silvana parla con Concetta

Nel frattempo, continueranno le vicende legate alla truffa di Hofer. Marcello non riuscirà a perdonare suo fratello Matteo per averlo ingannato mesi prima e continuerà a covare rancore nei suoi confronti. I coniugi Puglisi saranno confusi dalle dure parole di Portelli sulla vicenda. Silvana chiederà a Concetta di non incolpare suo figlio per quanto accaduto.

La signora Portelli, disperata, cercherà di far capire a Concetta che Matteo non è malvagio come sembra.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Elvira ha avuto lievi malori

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1, Elvira ha avuto qualche giramento di testa durante la festa di compleanno di Alfredo al Gran Caffè Amato.

Nel frattempo, Marcello, tornato da un breve viaggio a Francoforte, ha confessato ad Armando di aver scoperto che Matteo ha avuto un ruolo nella truffa di Hofer. Portelli ha confessato troppo tardi al fratello di essere stato ricattato da Umberto Guarnieri, motivo per cui Barbieri non è riuscito a perdonarlo. Elvira, invece, ha ricevuto una telefonata da Jerome, che l’ha informata del suo imminente arrivo a Milano.