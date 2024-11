Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incidente per uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre alle 16, Matteo Portelli verrà travolto dall'auto di Odile mentre si getterà in mezzo alla strada per salvare la vita di Michelino. Il figlio di Silvana verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Marcello, intanto, donerà il sangue a suo fratello. Nel frattempo, Concetta si avvicinerà all'ex consuocera, standole accanto nel momento di difficoltà.

Matteo salva la vita a Michelino, ma viene investito da Odile

Michelino proverà ad afferrare una palla per strada proprio mentre Odile arriverà in automobile. Matteo noterà la scena e non esiterà a salvare il figlio di Mirella. Purtroppo, il nobile gesto costerà caro al ragioniere de Il Paradiso che verrà travolto dalla macchina della figlia di Adelaide. Matteo, pertanto, sarà ricoverato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni saranno critiche. Odile si sentirà terribilmente in colpa per l'accaduto, mentre Marcello andrà a trovare suo fratello in ospedale.

Concetta Puglisi conforta Silvana Portelli

Nel frattempo, anche Odile andrà in ospedale a trovare Matteo, ma le anticipazioni non chiariscono quale sarà la reazione di Portelli di fronte alla ragazza che lo ha investito.

Concetta, intanto, sarà fondamentale per i Portelli, confortando Silvana nel momento difficile che starà attraversando. Inoltre, la signora Puglisi farà un gesto importante per Matteo: andrà da Marcello a chiedergli di perdonare suo fratello. Intanto, il ragioniere vorrà sempre lasciare Milano. Purtroppo, le condizioni di Matteo si aggraveranno improvvisamente, rendendo necessario un intervento urgente alla milza.

Marcello Barbieri donerà il sangue a suo fratello e rimarrà al suo capezzale.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ciro si è infuriato con Matteo

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Maria ha lasciato Matteo dopo avere saputo che il suo fidanzato le ha nascosto i ricatti di Umberto Guarnieri. Nel frattempo, Ciro ha scoperto il coinvolgimento di Matteo nella truffa di Hofer ai danni di Marcello e lo ha cacciato di casa, minacciandolo di morte.

Marcello Barbieri, intanto, non ha perdonato suo fratello e ha chiuso i rapporti con lui. Spazio anche alle vicende di Concetta, che ha organizzato un viaggio a Parigi per andare a trovare sua figlia Maria. Agata, venuta a sapere quanto accaduto tra Matteo e a sua sorella, si è recata nell'ufficio del ragioniere, esprimendogli tutto il suo disprezzo.