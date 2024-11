Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, rivelano che Elvira e Salvatore diventeranno presto genitori e cercheranno il modo giusto per dare la notizia ai coniugi Gallo. Umberto, intanto, sarà in gravi difficoltà economiche e chiederà a Tancredi di acquistare la maggioranza delle quote della Galleria Milano Moda. Il rapporto tra Enrico e Marta non sarà più lo stesso, mentre Matteo deciderà di lasciare per sempre la città, ma poco prima di partire succederà qualcosa di inaspettato.

Elvira in dolce attesa

Nel corso dei nuovi appuntamenti della soap, Armando si accorgerà che tra Enrico e Marta c'è qualcosa che non va. Nel frattempo, Elvira scoprirà di essere incinta e con Salvo dovranno trovare il modo giusto per comunicare ai coniugi Gallo la bella notizia.

Intanto, Ciro e Concetta torneranno da Parigi con una brutta notizia per Matteo: Maria non avrà cambiato idea su di lui e preferirà interrompere per sempre la loro relazione.

Umberto sarà in forti difficoltà economiche e chiederà aiuto a Tancredi attraverso l'acquisto della maggioranza delle quote della GMM. In questo modo, il commendatore potrà avere più liquidità.

Matteo decide di partire

Alfredo potrà finalmente festeggiare la firma del contratto per la vendita del cambio da lui progettato ad una nota azienda di biciclette.

Il ragazzo si renderà conto dell'importanza che ha Clara nella sua vita, mentre Jerome sarà pronto ad ufficializzare il fidanzamento con la stessa Clara, invitandola a trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia in Francia.

Marta scoprirà che Umberto è in bancarotta e si dispiacerà. Nel frattempo, Enrico deciderà di rivelare alla giovane Guarnieri tutta la verità sulla morte di sua moglie e su come sia finito sotto protezione.

La notizia del tradimento di Matteo verso il fratello e la conseguente separazione da Maria, arriverà all'orecchio delle Veneri. Tuttavia, Portelli non verrà più visto di buon occhio da parte degli amici. A quel punto, il figlio di Silvana prenderà la decisione di lasciare la città e trasferirsi altrove. Poco prima di partire, però, accadrà qualcosa che cambierà le carte in tavola.

Riassunto puntate precedenti

Nel corso dei precedenti episodi della soap, si era assistito all'arrivo di Jerome a Milano. Il fidanzato di Clara aveva catturato l'attenzione delle Veneri, mentre Alfredo aveva nutrito un pizzico di gelosia nel vedere la sua migliore amica con il giovane francese.

Intanto, Umberto e Adelaide non erano riusciti a mandare giù il trasferimento di Marta e il commendatore aveva meditato vendetta contro Barbieri. Elvira invece aveva accusato dei malesseri che l'avevano spinta a fare una visita ginecologica.