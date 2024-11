Zeynep non denuncerà Vildan per averle sparato nelle puntate di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda) dal 14 al 16 novembre. Le anticipazioni rivelano che la madre di Nihan sarà decisa a vendicare la morte di Ozan e non esiterà a colpire Zeynep, assumendosi tutte le responsabilità. Al suo risveglio, tuttavia, la sorella di Kemal non avrà intenzione di far finire Vildan in prigione.

La corsa per fermare Zeynep

Vildan vivrà dei momenti molto difficili perché la polizia intenderà riesumare il corpo di Ozan per l'autopsia e quindi la donna per la prima volta verrà a sapere che suo figlio non si è suicidato ma è stato ucciso.

Nihan farà di tutto per tutelare la salute mentale di sua madre, già molto fragile a causa della grave perdita, e non le dirà nulla sulle accuse a carico di Zeynep. Vildan, tuttavia, riuscirà a trovare la lettera che la sorella di Kemal aveva scritto alla famiglia Soydere e non avrà alcun dubbio. La madre di Nihan leggerà con i suoi occhi la confessione di Zeynep e avrà un solo desiderio: vendicare la morte di Ozan. Nel frattempo, Kemal capirà grazie all'aiuto di Ayhan che Zeynep sta scappando e quindi si dirigerà al porto per cercare di fermarla. Anche Nihan correrà per riuscire ad impedire a Zeynep di fuggire e Vildan si metterà a seguire sua figlia per arrivare a quella che crede l'assassina di suo figlio.

La vendetta di Vildan e la scelta di Zeynep

Zeynep sarà sul punto di salpare, a un passo dalla libertà, ma Vildan le correrà incontro con una pistola tra le mani. Nihan proverà in tutti modi a fermare sua madre, ma nel tentativo di disarmarla partirà un colpo e Zeynep cadrà gravemente ferita. Kemal si precipiterà da sua sorella, mentre Nihan e Vildan saranno portate via da Emir che avrà cura di prenderà con sé anche l'arma, al fine di proteggere sua suocera dalla giustizia.

Una volta a casa, Nihan e Vildan si domanderanno chi delle due abbia premuto il grilletto e la madre di Ozan si assumerà tutte le responsabilità. Nel frattempo, Zeynep si salverà grazie all'intervento tempestivo dei medici e al suo risveglio sarà chiamata a dare la sua testimonianza alla polizia. Inaspettatamente, la donna deciderà di non denunciare Vildan che sarà rilasciata dalla polizia in breve tempo, vista anche la sua fedina penale pulita.

Emir, invece, sarà pronto ad incontrare segretamente Zeynep per istruirla sulle dichiarazioni che dovrà rendere alla polizia sul caso della morte di Ozan. Fehime sarà felice che sua figlia sia fuori pericolo, ma la sua rabbia nei confronti di Vildan che poteva mettere per sempre fine alla sua vita non si placherà. La madre di Kemal andrà a casa Sezin e avrà un duro scontro con Nihan e sua madre. Nonostante tutto, però, Nihan ribadirà che la sua storia d'amore con Kemal non finirà.

La fuga di Zeynep e il doppio gioco di Asu

Nelle puntate precedenti Nihan ha aggredito Zeynep alla festa di Deniz dopo aver ricevuto un video in cui la ragazza soffoca Ozan. La sorella di Kemal è riuscita a fuggire grazie a Tarik che ha chiesto l'aiuto di Asu per proteggere la ragazza.

Asu ha finto di aiutare Zeynep accogliendola in casa sua e le ha consigliato di recuperare il rapporto con i suoi genitori scrivendo di suo pugno una confessione da spedire a casa Soydere. Zeynep ha seguito il consiglio di Asu, ma la lettera è arrivata a casa di Nihan che grazie alla carta intestata è riuscita a trovare l'appartamento in cui la presunta assassina di suo fratello si è nascosta.