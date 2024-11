Galip sarà costretto a tradire Emir e rivelare a Tarik tutti gli inganni dell'azienda nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che con la documentazione fornita da suo fratello, Kemal potrà ricattare finalmente Emir e ottenere la sua firma per il divorzio da Nihan. Quest'ultima, intanto, sarà liberata dopo il sequestro di suo marito che la terrà in una casa isolata in campagna. Per Kemal e Nihan sembrerà arrivare davvero la libertà tanto rincorsa.

Nihan ancora una volta prigioniera di Emir

Tarik cambierà quando confesserà l'omicidio di Ozan e finirà in carcere.

L'uomo si renderà conto dei suoi errori e farà di tutto per aiutare Nihan e suo fratello a tornare insieme. Per Kemal e Nihan non sarà facile riuscire a vincere l'ossessione di Emir che non sarà disposto a lasciare andare sua moglie e arriverà a chiuderla a chiave nella sua stanza pur di legarla a sé. Nihan, tuttavia, avrà dalla sua parte Efsane che collaborerà con Ayhan e fingerà una fuga di gas per poter far uscire la donna dalla sua stanza. Emir capirà subito che potrebbe trattarsi di un tentativo di fuga e si precipiterà alla villa per fermare Nihan. L'uomo non avrà paura e sfiderà Ayhan a sparargli davanti a Deniz se vuole portare via Nihan. Quest'ultima non se la sentirà di far vivere un trauma a sua figlia e resterà con Emir, ma Kemal troverà un altro modo per salvarla.

Kozcuoğlu sequestrerà sua moglie e la porterà in un luogo isolato in campagna, mentre Deniz sarà affidata alle cure di Zeynep. Per Nihan sembrerà non esserci alcuna via d'uscita, ma Kemal non si arrenderà e riuscirà a trovarla grazie a un Gps che monterà sull'orologio che la donna ha al polso.

Kemal correrà a salvare la sua amata Nihan

Le anticipazioni di Endless Love spiegano che Soydere raggiungerà la finestra di Nihan con un drone che userà per consegnarle una maschera antigas. Kemal e i suoi uomini faranno irruzione con un gas soporifero e riusciranno a portare via Nihan e tutti gli uomini di Emir. Il piano di Soydere riuscirà alla perfezione, anche perché presto Kozcuoğlu sarà costretto ad arrendersi.

Tarik giocherà un ruolo fondamentale in questa storia, perché sarà lui a mettere alle strette Galip e farsi confessare il nome della compagnia con cui l'uomo smaltiva rifiuti pericolosi. In carcere, il fratello di Kemal fingerà di dover radere Galip e lo minaccerà pesantemente, costringendolo a dargli i nomi di cui aveva bisogno. In un primo momento Galip proverà a resistere, ma quando vedrà la lama con cui Tarik minaccerà di ucciderlo, sarà costretto a tradire suo figlio e il suo cognome. L'uomo dirà tutto a Tarik che lo lascerà andare come promesso. Con tutta la documentazione necessaria ad incastrare Emir, Kemal affronterà il suo nemico e lo costringerà a firmare il documento del divorzio da Nihan.

Soydere mostrerà a Kozcuoğlu tutte le prove che possiede contro di lui: "Non c'è alcuna differenza con la criminalità organizzata", dirà Kemal. Emir si sentirà messo con le spalle al muro, soprattutto quando saprà che è stato Galip a fornire le informazioni che lo incastrano. "Il tuo cognome o Nihan, la tua famiglia o Nihan, la prigione o Nihan", ricatterà Kemal. Kozcuoğlu non avrà scelta e firmerà i documenti del divorzio, ma non esiterà a minacciare Soydere. "Presto ci sarà il suo sangue al posto dell'inchiostro".

Il piano di Asu per far arrestare Kemal

Nelle puntate in onda in Italia. Asu ha simulato la sua morte e la polizia ha arrestato Kemal come presunto omicida. Il piano della sorella di Emir sta riuscendo alla perfezione perché la cattura di Kemal era quello che desiderava.

Nel frattempo, Nihan ha ricevuto l'ennesima delusione perché al momento di riesumare il corpo di Ozan la polizia si è resa conto che la tomba del ragazzo era vuota. A nascondere il giovane è stato Tarik che spinto da Zeynep ha pensato di evitare l'autopsia spostando il corpo di Ozan.