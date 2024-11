"Se vuoi questo bambino devi sposarmi": con queste parole Zeynep ricatterà Emir nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda). Le anticipazioni rivelano che Zeynep cambierà decisamente registro con l'uomo che ama, abbandonando i panni della ragazza che si accontentava di qualsiasi piccola attenzione. "Lascerai Nihan e mi sposerai", dirà la giovane Soydere ad Emir che non avrà nessuna intenzione di accettare le sue richieste.

La decisione di Zeynep e la delusione di Hakan

Zeynep vivrà momenti molto difficili dopo l'uscita dell'ospedale, perché dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Il futuro della ragazza sarà ormai deciso dopo aver accettato la proposta di nozze di Hakan, eppure qualcosa cambierà all'improvviso in lei. Zeynep aveva perso ormai tutte le speranze con Emir, ma un gesto dell'uomo tornerà a farla illudere. Tutto avrà inizio quando lui e la ragazza si vedranno ai giardini e saranno sorpresi da Fehime. In questa occasione Emir dirà alla signora Soydere tutta la verità: "Il figlio di Zeynep è mio". Questa iniziativa di Emir riempirà Zeynep di speranza, perché la donna inizierà a pensare che il bambino che ha in grembo possa darle ancora la possibilità di stare con l'uomo che ama. Quando tornerà a casa con sua madre, Zeynep le dirà chiaramente che sposerà Hakan solo per accontentare la sua famiglia, ma non lo ama.

Fehime continuerà ad imporre il matrimonio a sua figlia, certa che sia il meglio per lei, ma Kemal non sarà d'accordo. Il giovane Soydere dirà a sua sorella che non dovrebbe sforzarsi di sposare qualcuno che non ama, la sua storia dovrebbe essere d'esempio. Zeynep prenderà le parole di suo fratello come oro colato e farà esattamente quello che le detta il cuore.

Emir stupito dall'iniziativa di Zeynep

Zeynep tornerà a casa di Hakan per fare le valigie e comunicherà al poliziotto che non possono stare insieme, perché lei non lo ama. Hakan sarà sconvolto da questa decisione e rinfaccerà a Zeynep che per lei ha perso il posto di lavoro, ma la ragazza non vorrà saperne e andrà via. La prima cosa che la sorella di Kemal farà sarà dare appuntamento ad Emir per comunicargli la sua decisione.

"Non sposo Hakan", dirà Zeynep che riceverà l'approvazione di Kozcuoğlu: "Hai fatto la cosa giusta". Subito dopo, però, Zeynep avrà una richiesta che non piacerà per niente a Emir: "Lascerai Nihan e mi sposerai", dirà con fermezza. Kozcuoğlu non avrà nessuna intenzione di assecondare Zeynep: "Gli ormoni ti hanno dato alla testa?", chiederà, ma Zeynep sarà molto seria. "Se vuoi questo bambino devi sposarmi e salvare il mio onore", ripeterà, ma Emir la prenderà in giro. A quel punto Zeynep perderà la pazienza e accuserà l'uomo di non avere abbastanza coraggio e di tenere con la forza una donna e un figlio che non è neanche suo. "Nihan non ti ama", dirà Zeynep con rabbia, "Per lei sei un insetto".

Emir continuerà a respingere Zeynep che però avrà le idee molto chiare: "Tu mi sposerai e cresceremo insieme il nostro bambino".

L'impegno di Hakan e Zeynep

Nelle puntate in onda in Italia, Nihan ha portato Zeynep in ospedale dopo averla aggredita e i medici hanno dovuto dire ai Soydere che la loro figlia è incinta. Fehime e Huseyn hanno reagito male a questa notizia e Hakan ha salvato la situazione. Il poliziotto ha fatto credere ai Soydere di essere il padre del bambino e ha detto loro che avrebbe sposato Zeynep. Quando la ragazza si è svegliata, Hakan le ha fatto la proposta di nozze e questa volta lei ha accettato, certa di fare la cosa più giusta. Emir, infatti, non ha mostrato alcun interesse per lei e Zeynep ha capito che è arrivato il momento di dimenticarlo per il bene di tutto.