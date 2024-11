Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dall'11 novembre 2024. L'appuntamento con La Talpa conquisterà la serata del lunedì al posto del Grande Fratello e si appresta a debuttare anche nel daytime pomeridiano di Canale 5 con una striscia quotidiana di 5 minuti.

Ciò comporterà uno slittamento per My home my destiny 2 mentre alle 14:10 non ci saranno più le nuove puntate di Endless Love, bensì si assisterà al ritorno televisivo di Segreti di famiglia in prima visione assoluta.

Stop per Endless Love: cambio programmazione tv dall'11 novembre

Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset subirà dei cambiamenti importanti a partire da questo lunedì 11 novembre, complice la sospensione di Endless Love nel daytime feriale.

La soap opera turca con Kemal e Nihan non troverà più spazio nella fascia del pomeriggio che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, per lasciare spazio ai nuovi episodi di Segreti di famiglia in prima visione assoluta.

Una piccola rivoluzione che potrebbe scontentare i fan della serie turca, molti dei quali avrebbero preferito vedere il gran finale della seconda stagione con la consueta messa in onda quotidiana e serale.

La soap turca, invece, adesso andrà in onda solo al giovedì sera con tre episodi e al sabato pomeriggio con altrettanti tre episodi in prima visione assoluta.

La Talpa fa slittare My home my destiny 2 al pomeriggio

La seconda parte del pomeriggio, invece, a partire dall'11 novembre prevede la messa in onda della striscia quotidiana de La Talpa.

Il reality game andrà in onda per 5 minuti al giorno al termine della striscia quotidiana di Amici 24, intorno alle 16:45 circa e andrà avanti fino alle 16:50, facendo così slittare di cinque minuti l'appuntamento con My home my destiny 2, in programma come sempre fino alle 17:00, per poi lasciare spazio a Pomeriggio 5.

In prima serata, invece, a partire da questo lunedì non ci saranno più le puntate del Grande Fratello: al suo posto andrà in onda La Talpa, mentre il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposterà al martedì sera a partire da domani 12 novembre.

Ascolti in calo per il reality show condotto da Alfonso Signorini

Un'edizione complicata per il GF che, in questi primi mesi di programmazione su Canale 5, ha registrato una media di circa 2,2 milioni di spettatori.

Il reality, però, sembra aver perso smalto nel corso delle ultime puntate che, nonostante il triangolo sentimentale Shaila-Javier-Lorenzo e l'ingresso in casa di Federica Petagna, ex volto di Temptation Island, ha registrato una media di soli 2 milioni di fedelissimi appassionati, fermandosi sulla soglia del 17% di share.