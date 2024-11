Le anticipazioni della soap tv La Promessa annunciano un riavvicinamento tra Ayala e Petra. Nella puntata che andrà in onda su Rete 4 sabato 16 novembre alle 19:35, il conte farà un regalo alla sua ex compagna. Nel frattempo, Catalina chiederà spiegazioni a Pelayo riguardo al loro rientro frettoloso dalle terme. Ci sarà spazio anche per le vicende di Jana, che confesserà a Manuel che Abel era già al corrente della loro relazione. Maria, intanto, sarà impegnata in uno sciopero per far valere i suoi diritti e quelli dei suoi colleghi.

Ayala dona un simbolo d'amore a Petra

Ayala e Petra si sono rivisti dopo molto tempo, a seguito della morte del loro figlio. Il conte donerà alla cameriera un simbolo d’amore, promettendole di indagare per far luce sul decesso di Feliciano. Inoltre, Ayala manifesterà a Petra i suoi sospetti su Cruz, ritenendo possibile che la marchesa abbia giocato un ruolo chiave nell’incidente accaduto durante la battuta di caccia. Jana, invece, confesserà a Manuel che Abel Bueno era già a conoscenza della loro relazione segreta, nonostante lei non avesse condiviso questa informazione in precedenza.

Catalina torna in fretta e furia a La Promessa e chiede spiegazioni a Pelayo

Nel frattempo, Catalina sarà costretta a tornare in fretta e furia a La Promessa dopo un breve soggiorno alle terme.

La figlia del marchese chiederà spiegazioni a Pelayo riguardo al loro rientro anticipato alla tenuta. Inoltre, Catalina inizierà a nutrire sospetti su Mr. Cavendish, ritenendo possibile che la misteriosa presenza dell’uomo d’affari inglese alle terme sia collegata a loro. Pelayo tergiverserà con la sua fidanzata, giustificando il suo comportamento con la sua avversione per le formalità e menzionando anche la dolorosa perdita dei suoi genitori.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Maria, che si batterà in prima linea per se stessa e i suoi colleghi, prendendo in mano le redini dello sciopero. Fernandez sarà decisa a negoziare migliori condizioni per i lavoratori della tenuta.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana è stata punita dai marchesi

Nei recenti episodi de La Promessa andati in onda su Rete 4, Jana ha contravvenuto agli ordini dei marchesi lasciando Curro da solo, motivo per cui è stata punita.

Mentre Exposito è stata costretta a occuparsi dei lavori più duri, Manuel ha cercato di convincere sua madre a essere più clemente con la domestica. Nel frattempo, Maria è andata in soffitta a cercare il lampadario di Ayala e, durante il sopralluogo, ha trovato una borsa piena di soldi, ignorando che appartenesse a Vera. Fernandez ha quindi iniziato a fantasticare su come sarebbe stata la sua vita se fosse diventata ricca.