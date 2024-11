Petra si sfogherà con Ayala che la consolerà nella sua sofferenza per Feliciano nella puntata de La Promessa in onda sabato 16 novembre. Le anticipazioni rivelano che Ignacio sarà molto tenero con Petra: "Non sei più sola, ci sono io", le dirà, "Il tuo dolore è il mio dolore". Maria prenderà molto sul serio lo sciopero e si metterà a capo della servitù nella lotta. Tutti daranno il loro appoggio alla cameriera, inclusi Petra, Pia e Romulo. Infine, Catalina sarà molto sospettosa nei confronti di Ayala che le mentirà dicendosi preoccupato di rivedere degli amici di suo padre al loro matrimonio.

Il forte legame di Petra e Ayala

Il conte di Ayala confesserà a Petra di non averla mai dimenticata e di aver conservato per lei una perla, in attesa di rivederla un giorno. La cameriera rifiuterà il prezioso regalo, ma Ignacio insisterà dichiarandole il suo amore: "Io non ti avrei mai lasciata, è stata una tua scelta", spiegherà. Petra dirà ad Ayala che il dolore per la morte di Feliciano l'ha segnata profondamente e questa sofferenza la fa sentire sempre più sola. "Non sei più sola, ci sono io", le dirà Ayala, "Il tuo dolore è il mio dolore". L'emozione tra i due sarà incontrollabile e scatterà un bacio appassionato. Petra accetterà la collana e Ignacio la aiuterà ad indossarla: i due saranno più uniti che mai.

Nel frattempo, Catalina rimprovererà a Pelayo di avere uno strano comportamento dal loro soggiorno alle terme: "Prima vuoi tornare alla tenuta, poi mi proponi un viaggio dall'altra parte dell'oceano", dirà la ragazza.

Maria a capo dello sciopero

Il conte risponderà che voleva solo invitarla a fare una visita a sua sorella Leonor, ma questo non convincerà Catalina.

Alla fine, per mettere a tacere i dubbi della sua fidanzata, Pelayo inventerà una scusa: "È vero che qualcosa mi preoccupa ma non ha nulla a che fare con Cavendish o le marmellate, ma con il matrimonio. "Non vuoi più sposarti?" chiederà Catalina allarmata, ma il suo fidanzato proverà a rassicurarla. "Sposarmi con te è ciò che voglio di più al mondo", si affretterà a dire Pelayo, Il conte spiegherà che dovrebbe invitare alcuni amici di suo padre: "Non li vedo dal funerale e non so se sono pronto per affrontarli".

Maria si preparerà allo sciopero con tutti i suoi colleghi ed illustrerà loro le ragioni della loro lotta. Dobbiamo rivendicare i nostri diritti", dirà ad alta voce, "No al lavoro eccessivo e precario e no al trattamento disumano". Tutti saranno entusiasti dal discorso di Maria e anche Romulo e Pia daranno il loro appoggio alla cameriera. Petra sarà l'unica a non applaudire, ma quando Maria chiederà il suo consenso la donna si dirà totalmente d'accordo con il suo discorso.

Le terme di Catalina e Pelayo

Nelle puntate precedenti, Ayala e Catalina sono partiti per le terme per qualche giorno. Il conte ha proposto il soggiorno alla sua futura moglie perché Cavendish aveva inviato una pistola come regalo di nozze.

Impaurito dalla minaccia, Pelayo ha pensato di proteggere Catalina andando fuori città, ma si è sbagliato. Cavendish, infatti, ha raggiunto il conte alle terme facendogli capire che scappare non serviva a nulla. Simulando un malore, Pelayo è riuscito a tornare alla tenuta prima del previsto, ma appena ne ha avuto occasione ha proposto a Catalina un viaggio negli Stati Uniti.