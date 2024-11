Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano che un evento inatteso sconvolgerà gli equilibri nella tenuta dei Lujan. In modo sorprendente, Cruz accetterà Jana come nuora, imponendole di abbandonare il ruolo di cameriera. La ragazza dovrà trasferirsi al piano dei nobili, diventando la fidanzata ufficiale di Manuel. Nel frattempo, Romulo rassegnerà le dimissioni, mentre Martina scoprirà che Catalina aspetta un figlio, ma non da Pelayo.

Jana si trasferisce nel piano dei nobili a La Promessa

Manuel convincerà i suoi genitori ad accettare la sua relazione con Jana, a patto che lei rispetti alcune regole.

Jana dovrà decidere se trasferirsi al piano dei nobili. Nel frattempo, Cruz noterà che tra Manuel e Jana inizieranno a esserci frequenti litigi e spererà che la loro storia d’amore possa finire al più presto. Tuttavia, i due innamorati riusciranno a superare le difficoltà, con Jana che accetterà la proposta dei suoi suoceri. Cruz le ordinerà di smettere di fare la domestica, dato che è considerata come la futura sposa di Manuel. Una volta arrivata al piano dei signori, Jana scoprirà che le cose non vanno come sperava. Ci sarà spazio anche per le vicende degli ex colleghi di Exposito, che non accoglieranno bene il cambio di status della ragazza.

Romulo dà le dimissioni e lascia La Promessa

Nel frattempo, Manuel otterrà la libertà di Romulo, che tornerà alla tenuta dopo alcuni giorni in carcere.

Tuttavia, il maggiordomo rassegnerà le dimissioni a causa del rifiuto di Alonso di reintegrare Pía. Manuel e Catalina non saranno felici per l’imminente partenza di Romulo, ma Cruz non intenderà cedere alla richiesta del maggiordomo. Mentre Romulo saluterà i cuochi, Alonso annuncerà ai suoi familiari la partenza del loro collaboratore.

Martina scoprirà che Catalina aspetta un figlio, ma non da Pelayo. Scoprirà la cosa origliando una conversazione fra i due fidanzati, ma sua cugina proverà a convincerla di aver capito male.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jana ha lasciato La Promessa

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana ha scoperto che Curro è il figlio di Alonso e ha lasciato la tenuta, rifugiandosi a casa di Ramona.

Al suo rientro, è stata punita dai marchesi, che l'hanno demansionata a sguattera. Nel frattempo, Manuel ha chiesto a Romulo di indagare sul viaggio di Abel Bueno a Cordova. L’erede del marchesato ha scoperto che il dottore non ha prestato assistenza ai feriti durante l’incendio e ha cercato di scoprire informazioni in più sul medico.