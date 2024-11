Le trame degli appuntamenti di My home my destiny, in programma da lunedì 11 a venerdì 15 novembre in prima visione su Canale 5, rivelano che Mehdi vivrà momenti di grande paura quando alcuni uomini lo aggrediranno durante una cena in famiglia. Anche la sua ex moglie Zeynep e Sakine finiranno nei guai quando un motociclista sparerà contro di loro.

Mehdi aggredito da alcuni uomini durante una festa in un locale

Mehdi inizierà una nuova vita come socio di Cengiz, in seguito alla sua scarcerazione. Una volta libero, verrà aggredito da alcuni uomini che cercheranno di ucciderlo al termine di una festa in un locale.

Nuh rimarrà sconvolto dall'incidente, ma nonostante l'insistenza di Cemile, che vorrebbe che lasciasse il suo lavoro con Baris, deciderà di sfidare Mehdi.

Nermin, invece, tornerà in possesso dei suoi averi, grazie a Baris, e per festeggiare uscirà con Sultan ed Emine. Intanto, Baris passerà una bellissima giornata in compagnia di Zeynep. L'avvocatessa si sentirà libera e priva di rimorsi, considerando che Mehdi sarà libero grazie a lei.

Un uomo in sella a una moto spara a Sakine e Zeynep

Successivamente, Nermin chiederà alle donne con le quali vive di trasferirsi con lei in una nuova casa più grande. Nonostante questa buona opportunità, nessuna vorrà lasciare la casa che hanno arredato e di cui si sono occupate tutte insieme.

Solo Zeynep accetterà l'invito. Sakine, addolorata per il volere della figlia, le implorerà di rimanere con lei. L'incontro rischierà di trasformarsi in tragedia quando un uomo in sella a una moto sparerà un colpo in direzione delle due donne.

Riepilogo episodi precedenti di My home my destiny

Nelle puntate precedenti di My home my destiny, Zeynep e gli altri membri della famiglia si sono gettati a capofitto per cercare di far uscire Mehdi dalla prigione, dov'è stato rinchiuso per aver accoltellato Bekir.

Il meccanico ha ricevuto l'aiuto inaspettato di Cengiz, il suo compagno di cella, che ha fornito i fondi necessari per la sua cauzione. Questo gesto, apparentemente altruista, in realtà nasconde un secondo fine. Cengiz, in cambio, ha voluto che Mehdi, una volta uscito di prigione, prendesse in mano i suoi affari loschi.

La scarcerazione di Mehdi ha portato con sé emozioni contrastanti.

L'accordo che l'uomo ha stipulato con Cengiz ha gettato un'ombra nella sua ritrovata libertà. Cemile e Nuh temono per le possibili conseguenze dell'accordo stipulato tra Mehdi e l'ex compagno di cella.