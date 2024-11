Le anticipazioni di My home my destiny annunciano gravi problemi sia per Mehdi che per Zeynep. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre alle 16:40 su Canale 5, un uomo sparerà contro Zeynep e Sakine. Anche Mehdi rischierà la vita quando un gruppo di uomini tenterà di ucciderlo mentre starà festeggiando insieme alla sua famiglia. Ci sarà spazio anche per le vicende di Nermin, che recupererà il suo patrimonio grazie a Baris.

Zeynep e Sakine in pericolo

Sakine implorerà Zeynep davanti al portone di casa, ma ci sarà un fatto spiacevole che scioccherà le due donne: un uomo in motocicletta si avvicinerà a loro e sparerà a madre e figlia.

Le anticipazioni non rivelano l’identità del malvivente: non è chiaro se si tratti di un tentato omicidio o di un avvertimento, vista la vicinanza di Zeynep e il supporto che ha dato e continua a dare a Mehdi.

Un gruppo di uomini tenta di uccidere Mehdi

Uscito da poco dal carcere dopo delle accuse ingiuste, Mehdi sarà in vena di festeggiamenti con la sua famiglia, ma la festa rischierà di avere un finale tragico. Un gruppo di uomini riuscirà a eludere le sue guardie del corpo, tentando di ucciderlo. Non sono trapelate le motivazioni del gesto e le anticipazioni non forniscono dettagli sul mandante, fatto sta che la nuova vita di Mehdi, e la sua collaborazione con Cengiz, potrebbe portargli dei grossi guai.

Nermin, invece, sarà al settimo cielo: grazie a Baris, riuscirà a recuperare tutti i suoi beni. La madre adottiva di Zeynep, derubata dal suo ex marito, riuscirà a entrare in possesso di tutte le sue proprietà e sarà felice di condividere la propria gioia con le sue amiche Sultan ed Emine.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mehdi è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di My home my destiny andate in onda su Canale 5, Mehdi è stato in carcere, accusato ingiustamente di avere ucciso un uomo. Ha dovuto trovare molti soldi per ottenere la libertà. Durante l’udienza, grazie ai soldi raccolti da Mehdi, Ercan ha confessato l’omicidio e Mehdi è riuscito a uscire di prigione, potendo tornare a casa dai suoi cari.

Nel frattempo, Cemile, Nuh e il resto della famiglia non si sono trovati a proprio agio nella loro nuova vita e l’hanno comunicato a Mehdi, il quale ha cercato di tranquillizzarli, precisando che gli affari che ha gestito recentemente sono stati del tutto legali. Ancora scossa dagli ultimi avvenimenti, Zeynep ha sentito improvvisamente la mancanza di Baris e l'ha invitato a cena, proprio mentre Mehdi è stato a cena con tutta la sua famiglia.