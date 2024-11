Cinar sarà terrorizzato all'idea di tornare in carcere e correrà da Mert per confessargli di aver ucciso Zafer, nella puntata di Segreti di famiglia in onda il 21 novembre. Le anticipazioni rivelano che il ragazzo avrà una crisi di panico nel parco e chiederà l'aiuto di suo nonno. Nel frattempo, Tugce accuserà Eren di aver causato il litigio tra i suoi genitori, che ha portato sua madre in ospedale.

Neva chiede l'aiuto di Pars

Engin continuerà a tenere sotto scacco Neva, che avrà paura di perdere il suo posto di lavoro, e supplicherà Pars di aiutarla.

Nel frattempo, Mert andrà a trovare Serdar e chiederà il suo aiuto per scoprire cosa tormenti suo nipote. Il ragazzo non potrà rifiutare l'offerta di Mert e offrirà un passaggio a Cinar, tentando di capire perché volesse fuggire all'estero. Serdar dirà al suo amico che potrebbe procurargli i documenti falsi di cui ha bisogno, ma gli chiederà perché abbia così tanta urgenza di lasciare la città, A quel punto, Cinar si infurierà e scenderà dalla macchina, offeso per l'invadenza di Serdar. Il ragazzo andrà al parco per tentare di calmarsi, ma per lui la situazione peggiorerà. Su tutti gli alberi ci sarà una foto di Zafer, che risulta ancora scomparso. Cinar avrà una crisi di panico e si stenderà sul prato, disperato all'idea di poter finire in carcere per aver ucciso il padre di Ceylin.

I sensi di colpa e la paura di Cinar

Cinar sarà sopraffatto dai brutti ricordi del carcere e non avrà nessuna intenzione di tornarci. Terrorizzato dai suoi pensieri, correrà da Mert, sicuro che solo suo nonno potrebbe salvarlo dalla brutta situazione in cui si è cacciato. "Nonno, aiutami per favore", dirà Cinar, rivelandogli di aver ucciso Zafer e di essere nei guai.

Il nonno lo tranquillizzerà con una pacca sulla spalla: "Calmati figliolo, risolveremo tutto". Nel frattempo, in ospedale, Tugce avrà un duro scontro con Eren, quando saprà che i suoi genitori hanno litigato e che Fatih ha colpito sua madre a causa sua. "È una donna sposata", accuserà la ragazza, "Stai lontano dalla mia famiglia".

Tugce si allontanerà dal poliziotto in lacrime, ignara del fatto che Eren sia il suo vero padre. L'uomo chinerà la testa, continuando a pensare che mancano solo poche ore e poi Engin sarà pronto a rivelare a Tugce il segreto della sua famiglia.

I ricatti di Engin e la proposta di Yekta

Engin sta tenendo sotto ricatto tutti i protagonisti, pur essendo in carcere. Il giovane avvocato ha studiato una vendetta per rovinare la vita a chi è rimasto in libertà, pur avendo commesso degli errori più o meno gravi nella loro vita. Engin ha ricattato Cinar: ha tempo fino alle 18 per confessare l'omicidio di Zafer, mentre Neva deve comunicare di aver commesso degli illeciti in tribunale. In questo modo, Yekta, il padre di Engin, rischia di essere scoperto per gli inganni da lui compiuti.

Il noto avvocato esercita la sua professione abusivamente, visto che non ha mai conseguito la laurea. Potrebbe essere proprio Yekta a salvare tutti, perché l'uomo si è recato da Engin proponendogli di farlo uscire dal carcere in cambio del suo silenzio.