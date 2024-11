Le trame delle puntate di Segreti di famiglia in programma da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, in prima visione su Canale 5, rivelano che Ceylin non esiterà ad affrontare Metin, quando scoprirà che suo padre è finito in carcere da innocente a causa sua.

Mert, invece, impedirà che Cinar fugga all'estero con dei documenti falsi.

Ceylin scopre la verità sul padre e affronta Metin

Minacciato da Engin, Eren si sfogherà con Ilgaz per trovare una soluzione: non sa se raccontare a Tugce che è il suo vero padre. Nel frattempo, Ilgaz sarà alle prese con la richiesta di Engin: convincere Metin a confessare il reato commesso sei anni prima, se non lo farà, svelerà tutto a Ceylin.

Il procuratore è innamorato della moglie e vorrà dirle la verità, così confesserà quanto accaduto. La donna affronterà Metin. Sarà triste perché, secondo lei, se suo padre non fosse finito in prigione, probabilmente sua sorella sarebbe ancora vita.

Engin verrà isolato, anche se avrà ancora la possibilità di parlare con il suo avvocato, la zia Seda. Lacin proporrà di alla sorella di ereditare lo studio legale, in cambio dovrà impedire a Engin di vendicarsi.

Cinar vuole scappare all'estero, Mert lo ferma

Cinar sarà intenzionato a scappare all'estero e si metterà in contatto con Serdar per avere un passaporto falso. Le sue intenzioni verranno scoperte da Mert, il quale si assicurerà che non riesca a trovare nessun documento e lo costringerà ad assumersi le sue responsabilità.

Ceylin vorrà vendicarsi di tutti: di Metin per aver incastrato suo padre, di Ilgaz per averle taciuto la verità e di Eren per aver difeso il procuratore. Metin proverà a scusarsi con l'avvocatessa, ma le sue parole non sembreranno bastare. Ilgaz, invece, rivelerà alla donna di non averle detto niente per paura di perderla, mentre Eren cercherà di farle capire perché padre e figlio si sono comportati in quel modo.

Solo le lacrime di Defne riusciranno a oltrepassare la corazza di Ceylin.

Segreti di famiglia prende il posto di Endless Love dall'11 novembre

Cambio di programmazione per Endless love, che dall'11 novembre verrà sostituita nel daytime feriale da Segreti di famiglia. Al momento, le vicende di Nihan e Kemal andranno in onda solamente nella prima serata del giovedì e il sabato pomeriggio prima dell'appuntamento con Verissimo. Una variazione di palinsesto che permette di prolungare la messa in onda di Endless Love fino al 2025.