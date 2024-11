Nelle prossime puntate di Endless love, Emir si renderà conto che Asu è molto più malefica di lui. Tutti credono che sia stata uccisa, ma la verità sarà un'altra e a svelargliela sarà Ali: Asu è viva, sta solo fingendo di essere morta e in questo piano, in cui si trova coinvolto anche Ali, la sta aiutando Tufan.

Asu progetta il suo 'omicidio'

Nelle prossime puntate, Asu riuscirà ad attirare l'attenzione su di sé, quando metterà in scena la sua morte. Sarà indispettita dal comportamento di Kemal, che vuole divorziare da lei, e vorrà punirlo mandandolo in prigione con l'accusa di omicidio e la vittima in questione sarà proprio lei.

Inizierà a far credere ai vicini di Kemal, che tra loro ci siano dei dissapori. Successivamente progetterà il suo omicidio e lo farà grazie all'aiuto di Tufan. In primis, le servirà del sangue, così si recherà in una clinica e pagherà un'infermiera per prelevarle una sacca del suo sangue: la userà per inscenare il suo omicidio nel suo letto. In questo modo, quando la polizia analizzerà il sangue, capirà che è il suo.

Tufan aiuta Asu nel suo piano

Dovrà attirare Kemal nella sua trappola e lo farà dicendogli di raggiungerla a casa: vuole firmare i documenti del divorzio. Quando Kemal arriverà, Asu lo narcotizzerà con una puntura sul collo. Insieme a Tufan, faranno in modo che Kemal abbia del sangue sui vestiti e una ferita da taglio sulla mano, perché Asu fingerà che sia stata uccisa con un coltello da cucina (anche lì metterà del sangue).

In più, metterà sul letto alcuni capelli di Kemal, per far capire che è passato.

Successivamente, lei e Tufan scapperanno dalla finestra, grazie all'impresa di pulizie, di un certo Ali, che si occupa di pulire le vetrate del grattacielo in cui si trova l'appartamento di Kemal.

Emir scopre che Asu è viva

Successivamente, tutti crederanno che a uccidere Asu sia stato Kemal.

Anche Emir crederà a questa teoria, fino a quando riceverà una telefonata di Hakan, il quale gli dirà che il signor Ali può sapere la verità sulla morte di Asu.

Emir riuscirà a rintracciarlo e lo farà prelevare dai suoi uomini. Emir lo farà portare in un casale abbandonato, lo stesso in cui ha torturato Kemal. I due avranno un confronto molto brusco.

"Hai qualcosa a che fare con la morte di Asu? Tu sai chi ha ucciso mia sorella", gli chiederà Emir, ma lui gli darà una risposta che lo coglierà alla sprovvista: "Nessuno, Asu è viva, non è stata uccisa".

Emir e anche Galip, che sarà presente all'incontro, non riusciranno a crederci. "E dove si trova adesso?", chiederà Galip, ma Ali non saprà dargli una risposta. Emir vorrebbe sapere perché ha fatto una cosa del genere, ma, anche in questo caso, Ali non saprà cosa dire.

Emir, però, una cosa la vorrà sapere: "Chi la sta aiutando in questo piano?". "Tufan", risponderà Ali, lasciando Emir non tanto sbalordito.